OUKITEL WP2 è un rugged che non disdegna esperienze di gaming

OUKITEL WP2 si conferma un campione di autonomia nei primi test : Grazie alla sua capiente batteria da 10.000 mAh, OUKITEL Wp2 è in grado di garantire un'ottima autonomia , che sfiora il mese in stand-by.

OUKITEL WP2 è un nuovo rugged-phone con batteria da 10000 mAh : ecco come averne due gratis : OUKITEL, nonostante sia periodo di vacanze, non riposa e annuncia OUKITEL WP2, uno smartphone rugged che al suo interno nasconde una batteria dalla capacità da acquolina in bocca.