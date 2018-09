OnePlus 6T non avrà il jack audio | ma la durata della batteria verrà migliorata

LineageOS 16 non ufficiale con base Android Pie è disponibile per OnePlus 6 : LineageOS 16, la nuova versione della ROM custom basata su Android 9 Pie, è già disponibile sotto forma di build non ufficiale per OnePlus 6. L'articolo LineageOS 16 non ufficiale con base Android Pie è disponibile per OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

Una LineageOS non ufficiale porta Project Treble su OnePlus 3 e 3T : Project Treble arriva su OnePlus 3 e OnePlus 3T grazie a una ROM LineageOS 15.1 non ufficiale, basata su Android 8.1 Oreo. Eccone un piccolo assaggio, ma non consideratela adatta a tutti i giorni.

Waze - "dissidi" in corso con alcuni OnePlus : non va il GPS e non si sa quando rientrerà l'allarme : Il GPS di alcune unità tra i OnePlus più recenti (da OnePlus 3 in poi) non vuole saperne di funzionare con Waze

Modalità Non disturbare stock su OnePlus 6/5T/5/3T/3 : ecco come : La Modalità Non disturbare stock di Android può essere sfruttata su OnePlus 6, 5T, 5, 3T e 3 grazie ad un'applicazione gratuita, vediamo come.

Questa non ve l'aspettavate : OnePlus 3 e 3T riceveranno Android P - è ufficiale! : Dopo qualche dichiarazione scoraggiante, l'azienda torna sul tema e lo scrive a chiare lettere: OnePlus 3 e OnePlus 3T riceveranno Android P

OnePlus - Pete Lau non ha ancora digerito il flop di OnePlus X : In un'intervista pubblicata sul forum dell'azienda, il CEO Pete Lau ha parlato di un telefono, OnePlus X, che non ha vissuto la gloria dei fratelli

OnePlus 6 riceve la Developer Preview 3 di Android P Beta : ecco i bug - risolti e non : Buone nuove per tutti coloro che hanno installato la Developer Preview di Android P sul loro nuovo OnePlus 6, magari nell'affascinante variante rossa

Perché OnePlus non vuole la ricarica wireless? : (Foto: Lorenzo Longhitano) Nonostante gli smartphone OnePlus siano diventati negli anni sinonimo di gadget senza compromessi dal punto di vista tecnico, c'è una funzione che non hanno mai aggiunto: la ricarica wireless. Ai tempi di OnePlus One — era il 2013 — la tecnologia faceva a malapena capolino su una manciata di smartphone tra i più innovativi, ed era comprensibile che il gruppo per tenere bassi i costi del suo gadget avesse scelto ...

La LineageOS 15.1 non ufficiale è disponibile per OnePlus 6 : OnePlus è sempre stato un brand particolarmente caro agli appassionati di modding ed anche il suo ultimo nato non fa eccezione: OnePlus 6 può vantare una community particolarmente attiva, che si impegna per portare sempre qualcosa di nuovo ed interessante, come dimostra la disponibilità della LineageOS 15.1 non ufficiale.