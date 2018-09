?Omicidio Materazzo | il teste chiave riconosce Luca in aula E la difesa chiede la

Omicidio Materazzo : la vittima sapeva tutto - “Luca vuole uccidermi” Un testimone rivela i terribili sospetti dell'ingegnere di Napoli. : Omicidio Materazzo, ultime notizie – Si è tenuta ieri mattina l’ultima udienza a carico di Luca Materazzo per il delitto del fratello Luca. L’ingegnere è stato ucciso nel novembre del 2016 mentre si trovava all’esterno della sua abitazione a Napoli. La Corte d’Assise della città partenopea ha ascoltato un importante testimone, che ha rivelato come Luigi Materazzo fosse consapevole del suo destino prima della ...