Oltre 23 milioni per gli edifici scolastici

Ascolti tv - Oltre 4.3 milioni di telespettatori per l’esordio di Una pallottola nel cuore 3 : Il ritorno su Rai1 di Una pallottola nel cuore 3, con Gigi Proietti, vince la gara agli Ascolti dell’11 settembre con una media di 4.310.000 telespettatori pari al 20.8% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5, per il gruppo 4 della Lega A sono scesi in campo allo stadio Manuel Martinez Valero di Elche, i padroni di casa della Spagna contro i vice-campioni del mondo della Croazia. Il match per la Uefa Nations League ha intrattenuto ...

Roma - hotel Radisson Blu 'ha evaso la tassa di soggiorno : deve risarcire Oltre 2 milioni' : L'ultimo sequestro è scattato dopo l'ispezione in uno degli hotel più lussuosi della Capitale: il Radisson Blu, in via Turati, 5 stelle vicino alla stazione Termini. La tassa di soggiorno pagata da ...

Cairo rassicura : «Ho investito Oltre 60 milioni - ma non influenzerò mai il mister» : Il numero uno del Toro, Urbano Cairo, ha parlato dell'inizio di campionato granata durante la presentazione del "Festival dello Sport"

Uragano Florence : Trump ordina l'evacuazione di Oltre 1 - 5 milioni di persone : 2 L'Uragano Florence giovedì dovrebbe abbattersi sugli Stati Uniti ed è scattato il piano di allerta. Il presidente Donald Trump e i governatori degli stati minacciati dall'Uragano hanno ufficialmente diramato l'evacuazione. Circa un milione e mezzo di abitanti delle coste del North Carolina, del South Carolina e della Virginia dovranno allontanarsi dalle proprie abitazioni e cercare rifugio. Stamattina Florence ha infatti ...

Usa - Oltre 5 - 4 milioni persone in zone a rischio uragano Florence : Il Servizio meteorologico americano afferma che oltre 5,4 milioni di persone vivono in aree attualmente sotto allerta o sorveglianza uragani e altre quattro milioni sono sotto sorveglianza tempesta ...

Oltre 4 milioni di euro in nero : denunciata cartomante a Perugia - : La "veggente" pubblicizzava la propria attività su note riviste nazionali ed emittenti televisive e gestiva società di call center che impiegavano una decina di operatori

Ascolti tv - Oltre 7.6 milioni di telespettatori per Italia – Portogallo : La partita di Nations League tra Italia e Portogallo, su Rai1, vince la prima serata del 10 settembre con 7 milioni 640mila spettatori pari al 32.54% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5, il film Adaline – L’eterna giovinezza ha ottenuto 2 milioni 295mila telespettatori pari al 10.73% di share. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rai2 il film Shall we dance? che ha ottenuto 1 milione 672mila spettatori e il ...

Così una cartomante ha nascosto al fisco Oltre 4 milioni di euro : Roma, 11 set., askanews, - Pubblicizzava su note riviste patinate a tiratura nazionale e su numerose emittenti televisive le proprie doti 'divinatorie' e gestiva società di call center che impiegavano ...

Xiaomi Mi Band 3 ha venduto Oltre 5 milioni di unità - e sta per arrivare la versione NFC : In appena tre mesi dalla commercializzazione, Xiaomi Mi Band 3 ha superato i 5 milioni di unità vendute. E la prossima settimana arriva la versione NFC. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 ha venduto oltre 5 milioni di unità, e sta per arrivare la versione NFC proviene da TuttoAndroid.

Cartomante di Perugia nascondeva al fisco Oltre 4 milioni di euro : denunciata : Ha incassato oltre quattro milioni di euro in quattro anni "completamente in nero", secondo la guardia di finanza di Perugia, una Cartomante che è stata denunciata a piede libero. Secondo le fiamme gialle disponeva di una "vera e propria organizzazione imprenditoriale" con base nel capoluogo umbro.Il gip ha già disposto il sequestro preventivo delle somme ritenute evase, nelle quali sono ricomprese le quote di sei società e ...

Fazio : "La mia ultima dichiarazione redditi? È di Oltre 2 milioni di euro" : Ricomincia Che tempo che fa. Ed è probabile che, insieme al programma di Fabio Fazio, ricominceranno pure le polemiche. A partire da quelle sul suo onorario.Ospite al Tempo delle Donne, il conduttore ha spiegato alcune delle novità del programma in onda sulla prima rete della tv pubblica. Una su tutte, la presenza come ospite fisso di Cottarelli. "Stiamo assistendo a un sommovimento mondiale, sta vincendo un atteggiamento di pancia, un"ondata di ...

Scuola : Oltre 8 milioni di studenti tornano tra i banchi : Quanti studenti siederanno quest’anno fra i banchi? Quante sono le classi nella Scuola statale e qual è l’organico dei docenti? Una panoramica dei principali dati del sistema scolastico italiano per l’anno scolastico 2018/2019 è disponibile da oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Quest’anno sono circa 8,6 milioni gli studenti delle scuole statali e paritarie che torneranno sui banchi. La maggior parte di ...

Qui! Group dichiarata fallita - debiti per Oltre 325 milioni; caos buoni pasto : Qui! Group, fino a poche settimane fa il principale operatore italiano dei buoni pasto con una quota di mercato del 20%, è stata dichiarata fallita. Con sentenza 104/2018, depositata oggi, il ...