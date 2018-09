Olimpiadi 2026 | Sala risponde a Giorgetti | Milano c' è | ma sia capofila del

Giorgetti : "Olimpiadi 2026? Il progetto sta in piedi ma se Milano si sfila diventa difficile" : Intervista al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport

Terremoto in Giappone : Sapporo medita di abbandonare la corsa per le Olimpiadi invernali del 2026 : Sapporo, città Giapponese colpita dal recente Terremoto magnitudo 6.7, avrebbe intenzione di informare il Comitato Olimpico Internazionale la prossima settimana circa la sua intenzione di abbandonare la corsa ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026: lo riporta Kyodo News, citando fonti anonime. Il sisma ha provocato la morte di oltre 40 persone ad Hokkaido ed un blackout in gran parte dell’isola: quasi 3 milioni di famiglie sono ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : 'La candidatura è dell'Italia - non di una singola città' : Così l'assessore allo Sport del Comune di Milano, Roberta Guaineri . Riguardo alle richieste di Milano, che spinge per essere capofila della candidatura, l'assessore ha fatto sapere di essere "...

Olimpiadi 2026 - Giancarlo Giorgetti : “Questa è una candidatura dell’Italia - non di una singola città” : Nel mare magnum della lunga querelle legata alla candidatura italiana per le Olimpiadi 2026 si sono inserite poco fa le dichiarazioni del sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, che oggi ha incontrato i rappresentanti istituzionali dei territori coinvolti nell’operazione che unisce Milano, Torino e Cortina. L’esponente della Lega ha parlato così: “Rispetto a uno standard consueto per la prima volta vogliamo ...

Olimpiadi 2026 - Torino contro Milano : ''No città capofila'' : ROMA - Milano capofila? Milano architrave? Non se ne parla nemmeno. Ecco che a Palazzo Chigi, davanti a Giorgetti e Malagò, sfilano le tre delegazioni olimpiche e quella di Torino, Appendino e ...

Olimpiadi 2026 - duello Malagò-Sala. «Uniti si vince». «Non prendo ordini» : Il destinatario del messaggio del presidente del Coni è esplicito: «Non sono ipocrita - spiega il capo dello sport italiano - so quello che dice e che pensa il sindaco Sala. Ma è evidente che se c'è ...

Malagò : 'Olimpiadi 2026? Facciamo squadra o sarà flop. Per il presidente FIGC serve il massimo consenso' : Sul sistema di voto: "La FIGC oggi ha un sistema elettivo unico al mondo, vota per blocchi, quando si viene eletti è umano e forse anche legittimo, rispettare il blocco che ti ha votato. Come si puo' ...

Olimpiadi 2026 - proteste a Torino : ANSA, - Torino, 4 SET - Un'assemblea "nazionale" a Torino dei comitati che si oppongono alle Olimpiadi del 2026. L'appuntamento, che ha per titolo "Territori in lotta contro i grandi eventi", è in ...

