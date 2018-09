Occhio al malware | il 50% delle app di Fortnite fasulle su Android sono molto pericolose

eurogamer

(Di giovedì 13 settembre 2018) Epic Games ha scelto di non avvalersi della piattaforma Google Play per portaresu, e forse anche questo aspetto ha scatenato gli sviluppatori di app contraffatte che in queste settimane mettono in forte pericolo i dispositivi mobile dei giocatori più ingenui.Suè infatti boom di queste applicazioni malevoli, che si spacciano pertentando di infiltrare negli smartphone e nei tablet degli utenti qualsiasi tipo di, spyware e adware. Stando a un rapporto stilato da Top10vpn (e riportato da VG24/7), il 50% di queste applicazioni contiene seri pericoli per i dispositivi che le scaricano.Tra le 32 applicazioni contraffatte diche Top10vpn ha messo alla prova, oltre il 50% di queste contiene spyware,, or adware. Ben 832 contenevano adware, 7 si avvalevano di permessi eccessivi sul dispositivo, e 4 sirivelate puro scam ...