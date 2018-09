Nuovi antibiotici dopo 15 anni | progressi su terapia antinfettiva

Una ricerca bolognese studia Nuovi antibiotici contro l'Helicobacter Pylori : L' Helicobacter Pylori è un microrganismo che si insedia nello stomaco degli esseri umani e sembra ormai che una persona su due in tutto il mondo abbia tracce della sua presenza. Pùò provocare ulcere e gastriti croniche e può causare il cancro allo stomaco: la cura da qualche anno è costituita da un mix di antibiotici . ma la ricerca non smette di testare nuovi farmaci più specifici. Un team di ricerca tori bolognesi ha scoprto il modo di testare ...

Nuovi antibiotici nascosti nelle ricette della medicina medievale : I rimedi usati nella medicina medievale, come quelli descritti nel ‘Nome della Rosa’, seguivano dei criteri scientifici simili a quelli della medicina moderna, e anzi potrebbero avere ancora qualcosa da insegnarci. Lo afferma uno studio pubblicato sul sito ArXiv, in cui sono stati analizzate le ricette descritte in un testo dell’epoca. I ricercatori dell’universita’ della Pennsylvania e di quella di Warwick hanno ...