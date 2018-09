Nuove immagini e informazioni per Nokia 9 e Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Dragon Quest Builders 2 : Nuove immagini di gioco disponibili : Square Enix ha caricato in rete alcune nuove immagini riguardanti l'atteso Dragon Quest Builders 2, riporta Gematsu.I nuovi screenshot pubblicati ritraggono scene di battaglia, di esplorazione, nuovi personaggi, e naturalmente sequenze di costruzione.Possiamo infatti vedere il personaggio esplorare nei paraggi dell'Isola Vuota in cerca dei materiali per la costruzione di un avamposto.Read more…

Rivelata mappa invernale PUBG - prime immagini e Nuove feature : PUBG, abbreviazione per il ben noto PlayerUnknown's Battlegrounds, è uno dei titoli che ha lanciato il trend più vivo nel mercato videoludico attuale. Stiamo parlando ovviamente dei battle royale, genere in cui si viene catapultati in una mappa in cui si dovranno combattere altri avversari, tentando di sopravvivere. Eclissato in parte da Fortnite, il gioco riesce comunque a trattenere la sua folta schiera di giocatori. In queste ore sono ...

Corazzata Roma - le Nuove immagini del relitto in fondo al Golfo dell'Asinara - tomba da 75 anni di 1.352 marinai : Illuminati dalla luce fioca dei fari del minirobot subacqueo riappaiano i resti della Corazzata Roma sul fondo del Golfo dell'Asinara , tomba di 1352 marinai della Regia Marina Italiana. Una nuova ...

Nuove presunte immagini di Huawei Mate 20 Pro confermano lo schermo curvo : Alcune presunte immagini dal vivo di Huawei Mate 20 Pro confermerebbero lo schermo curvo e una memoria interna da 128 GB. L'articolo Nuove presunte immagini di Huawei Mate 20 Pro confermano lo schermo curvo proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 Nuove immagini dal vivo : 5 fotocamere posteriori? : Alcune presunte immagini dal vivo del prossimo smartphone top di gamma Nokia 9 mostrano un dispositivo che avrebbe la bellezza di 5 fotocamere posteriori: i rumors.Nonostante il nome Nokia 9 sia in circolazioni da parecchie settimane sul web, al momento l’azienda finlandese non ha ancora presentato nessun prodotto ufficiale.Nokia 9 sarà un dispositivo con una multimedialità rivoluzionaria? Le nuove presunte immagini al vivoSembra che ...

Red Dead Redemption 2 : Rockstar presenta una manciata di personaggi con tante Nuove immagini : Con l'avvicinarsi della data di lancio di Red Dead Redemption 2, Rockstar sta cominciando a dare gas alla macchina promozionale del gioco grazie alla quale oggi possiamo fare conoscenza con un manipolo di personaggi che troveremo in questo seguito.Come riporta VG24/7, attraverso il proprio profilo Twitter Rockstar ha pubblicato una serie di immagini, ciascuna dedicata a uno dei personaggi di Red Dead Redemption 2. Se tra questi troviamo vecchie ...

Huawei Mate 20 si mostra in Nuove immagini leaked : Nelle scorse ore dalla Cina sono arrivate nuove immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il pannello frontale di Huawei Mate 20 L'articolo Huawei Mate 20 si mostra in nuove immagini leaked proviene da TuttoAndroid.

Shadow of the Tomb Raider : trapelano Nuove immagini di gioco : Shadow of the Tomb Raider sarà uscito tra due settimane e già alcune immagini di gioco sono trapelate in rete.Come riporta DSOgaming sembra proprio che avremo l'occasione di giocare nei panni di una giovane Lara Croft, come possiamo vedere dalle immagini.A giudicare dagli screenshot potrebbe trattarsi di una scena in cui potremo giocare nei ricordi di Lara, ma non ci sono dettagli in merito per cui possiamo solo speculare.Read more…

I presunti Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro si mostrano in Nuove immagini : Stanno facendo il giro del Web, rimbalzando da un sito all’altro, tre immagini pubblicate sul popolare social network cinese Weibo che ci dovrebbero mostrare l’aspetto degli attesissimi smartphone Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro. Il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità anche se le immagini confermano un precedente “avvistamento”.

Nuove immagini e impressioni su Google Pixel 3 XL - sempre meno convincente : Continuano a circolare le impressioni degli utenti che in questi giorni stanno provando Google Pixel 3 XL, che continua a non convincere in nessun modo gli utenti. L'articolo Nuove immagini e impressioni su Google Pixel 3 XL, sempre meno convincente proviene da TuttoAndroid.

Cosa nascondono le Nuove immagini di Cyberpunk 2077 : decifrati i messaggi segreti : Cyberpunk 2077 è forse il gioco più atteso al mondo e questo CD Project RED, lo sviluppatore polacco, lo sa bene. In occasione della Gamescom di Colonia, una degli eventi dedicati ai videogiochi più importanti al mondo, lo sviluppatore ha pubblicato una serie di immagini e artwork dello sparatutto/RPG che hanno fatto molto discutere. Al di là della bellezza delle immagini (sono davvero fantastiche), come al solito CD Project RED si è ...

Pubblicate delle Nuove concept art di Cyberpunk 2077. Una delle immagini nasconderebbe dei messaggi segreti : Recentemente sull'account Twitter di Cyberpunk 2077 sono comparse delle nuove concept art, visibili più in basso, che, a quanto pare, nasconderebbero dei messaggi in codice.Come riporta Gamingbolt, il team di sviluppo non è nuovo a questa tipologia di cose, ovvero nascondere informazioni che i fan dovranno scoprire da soli e, anche in questo caso, sembra che ci siano dei messaggi segreti contenuti all'interno di un'immagine specifica.Tra le ...

Left Alive : il gioco sui mech di Square Enix si mostra Nuove immagini : Left Alive c'è ed è sempre più vicino. Il gioco sui mech di Square Enix non aveva fatto parlare di sé da un po' ma adesso possiamo riscoprire cosa ha in serbo per noi grazie ad una serie di immagini riportate da Dualshockers.Left Alive è stato annunciato per la prima volta lo scorso anno al Tokyo Game Show e da allora non ha dato più notizie di sé. Ebbene il gioco c'è e sta per arrivare, tanto che queste immagini tratte da un gameplay ci ...

Gamescom 2018 : un trailer e Nuove immagini per Starlink : Battle for Atlas : In occasione della Gamescom 2018, Ubisoft ha rilasciato un nuovo trailer e nuovi screenshot per il gioco sci-fi adventure Starlink: Battle for Atlas, già protagonista della nostra anteprima.Ecco una panoramica del gioco, tramite Ubisoft riportata da Gematsu:"In Starlink: Battle for Atlas, fai parte di un gruppo di eroici piloti interstellari, impegnati a salvare il sistema di stelle Atlas dalla malvagia forza robotica Forgotten Legion. Starlink: ...