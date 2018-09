Nuoto | Coppa del Mondo Doha 2018 | Katinka Hosszu stella della prima giornata di gare

Nuoto - Coppa del Mondo Doha 2018 : Sarah Sjoestroem e Katinka Hosszu attese alla conferma nella seconda tappa : seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Nuoto a Doha. Dal 13 al 15 settembre alcune delle stelle del firmamento mondiale della vasca si esibiranno per avere riscontri circa il loro status di forma e allenarsi, gareggiando, in vista dell’appuntamento clou di fine anno (11-16 dicembre): i Mondiali nella piscina di 25 metri ad Hangzhou (Cina). Nel primo round di Kazan (Russia), Sarah Sjoestroem e Katinka Hosszu hanno fatto vedere di aver ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2018 : Sjoestroem e Hosszu sempre protagoniste a Kazan. I risultati di domenica 9 settembre : A Kazan (Russia) si è conclusa la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Nuoto (si gareggia in vasca lunga). Di seguito tutti i risultati della terza giornata (domenica 9 settembre). 400 METRI MISTI (MASCHILE) – L’ungherese David Verraszto gareggia praticamente da solo e vince in 4:20.68 precedendo Eduard Valiakhmetov (4:24.57) e Nikolai Sokolov (4:25.00). 100 METRI FARFALLA (FEMMINILE) – Tutto facile per la grande stelle Sarah ...

Nuoto – Coppa Len in acque libere : gli azzurri Sanzullo e Tettamanzi sul podio : Gli italiani Pasquale Sanzullo e Alisa Tettamanzi salgono sul podio della sesta ed ultima tappa della Coppa Len di Nuoto in acque libere Doppio podio italiano nella sesta ed ultima tappa della Coppa Len di Nuoto in acque libere. Nelle 5 chilometri disputate a Bled, in Slovenia, Pasquale Sanzullo si piazza al secondo posto e Alisa Tettamanzi al terzo. Vince la gara maschile il campione ungherese Kristof Raszovsky – oro nella 25 e ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2018 : a Kazan brillano Hosszu e Sjoestroem - vince anche Efimova. I risultati della seconda giornata : A Kazan (Russia) si è disputata la seconda giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Nuoto (si gareggia in vasca lunga). Di seguito tutti i risultati di sabato 8 settembre. 400 METRI MISTI (FEMMINILE) – Come da pronostico l’ungherese Katinka Hosszu riesce a dettare legge e vince col tempo di 4:37:82. La Lady di ferro surclassa la concorrenza della connazionale Zsuzsanna Jakabos (4:47.93) e della russa Irina Krivonogova ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2018 : Sjoestroem e Hosszu sugli scudi a Kazan. I risultati della prima giornata : A Kazan (Russia) è incominciata la Coppa del Mondo 2018 di Nuoto (si è gareggiato in vasca lunga). prima giornata con la disputa di ben 10 finali, di seguito tutti i risultati. 400 METRI STILE LIBERO (FEMMINILE) – Come da pronostico vittoria dell’ungherese Katinka Hosszu che si impone con il tempo di 4:12.09. La Lady di ferro riesce ad avere la meglio sulla connazionale Zsuzsanna Jakabos (4:14.70) e sulla cinese Chanzhen Zhou (4:16.11). 400 ...

Master Nuoto. Cus decimo alla Coppa Byron : Nel mondo del circuito Master, dove il punteggio finale totale non è unicamente frutto della medaglia del singolo ma anche del numero di partecipanti, la differenza la fa la squadra nella sua ...