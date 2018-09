“Numero chiuso a Lettere | no a Medicina!” La proposta di Matteo Salvini | fuoricorso

caffeinamagazine

(Di giovedì 13 settembre 2018)in copertina sul Time, che dedica al vice premier e ministro degli Interni un lungo articolo dal titolo ‘Il nuovo volto dell’Europa’. E il sottotitolo che lo definisce ‘lo zar dell’immigrazione, in missione per disfare l’Ue’. “L’ascesa vertiginosa in appena sei mesi del ministro degli Interni di destra ha scosso l’establishment europeo e minaccia di rovesciare definitivamente il sistema politico che è stato travolto dall’ondata populista negli ultimi tre anni”, scrive il settimanale americano, sottolineando come “la sua campagna per ridisegnare l’Europa potrebbe essere solo all’inizio”. Nella lunga intervista al Time, concessa il 4 settembre scorso alla giornalista Vivienne Walt, “ha illustrato un piano che non solo scuoterebbe le fondamenta dell’Ue ma la ...