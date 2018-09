Nord Stream 2 | Usa | possibili sanzioni

Forbes : Nord Stream 2 non si fermerà - : Nelle acque del golfo di Finlandia è iniziata la costruzione di una parte del Nord Stream 2, significa che il progetto non si fermerà, dice Forbes. Il giornale osserva che, in teoria, la realizzazione ...

In Svezia i politici si schierano per il no al gasdotto Nord Stream-2 - : La maggior parte dei partiti politici svedesi è schierata per bloccare la costruzione del gasdotto russo Nord Stream-2, segnala Sveriges Radio. La stazione radio ha intervistato i rappresentanti di ...

Russia : iniziata preparazione a costruzione Nord Stream 2 - : Nord Stream 2 ha iniziato i lavori preparatori per la costruzione del Nord Stream -2 in Russia, ha riferito un rappresentante dell'azienda a Sputnik. "Confermiamo che Nord Stream 2 ha avviato lo ...

Duma commenta possibili sanzioni USA contro società coinvolte in Nord Stream-2 - : Le sanzioni statunitensi in preparazione contro le società che partecipano al progetto energetico russo-tedesco Nord Stream-2 sono una mossa deliberata per complicare i negoziati attorno all'opera, ha ...

Putin da Merkel : «Sull'Ucraina non si riesce ad andare avanti». E spinge su Nord Stream 2 : La Siria, le forniture di energia, e ovviamente Ucraina e Iran. Il summit a Meseberg tra la Cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente russo Vladimir Putin cerca di portare avanti il dialogo ...

Putin incontra Merkel : "Nord Stream 2 migliorerà la distribuzione del gas in Europa" : Il presidente russo e la cancelliera tedesca si sono incontrati per un colloquio in Germania. Diritti umani, economia e questioni energetiche alcuni dei temi trattati dai due leader.Putin: "Il Nord Stream 2 servirà a migliorare la distribuzione di gas in Europa""Noi speriamo che Nord Stream 2 migliorerà la distribuzione del gas in Europa e contribuirà al suo sviluppo". Lo ha detto, in merito al gasdotto che dalla Russia ...

Putin - Nord Stream 2 rafforzerà Europa : ANSA, - MOSCA, 18 AGO - "Noi speriamo che Nord Stream 2 migliorerà la distribuzione del gas in Europa e contribuirà al suo sviluppo". Lo ha detto Vladimir Putin prima dei colloqui con Angela Merkel. "...

La Germania non abbandonerà il Nord Stream 2 per gli USA - : La Germania non si allontana dagli accordi nel settore energetico, a causa della posizione degli USA, ha detto la leader del partito Socialdemocratico Andrea Nales. Il discorso, in particolare, parla ...

Perché il Nord Stream 2 è motivo di discordia tra Trump e Putin : Roma. C'è un altro fronte che lega i destini dell'Ucraina a quelli dell'Europa, un tratto geopolitico che in questi giorni collega Kiev alle prossime mosse di Bruxelles. A delinearlo è lo stesso ...

Dipartimento di Stato avverte investitori Nord Stream-2 su rischio sanzioni - : Le aziende che si occupano del Nord Stream-2 e altri esportatori di gasdotti russi, sono state sottoposte a sanzioni ad'ombrello, ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato. In questo caso, ...