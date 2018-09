“Non lo fa più dal giorno del crollo” Ponte Morandi | Adele | la bimba da aiutare

Negozi chiusi domenica - arriva il via libera della Lega : “Non più di 8 aperture l’anno” : La Lega dà il via libera all'ipotesi della chiusura domenicale dei Negozi avanzata dal MoVimento 5 Stelle. L'idea del Carroccio è quella di portare avanti la proposta di legge dei suoi deputati che prevede l'apertura per un totale di otto domeniche durante tutto l'anno, tra cui le quattro di dicembre.Continua a leggere

La scelta di Elena Santarelli : “Non pubblicherò più foto di mio figlio” : Elena Santarelli non pubblicherà più foto del figlio Giacomo. Ad annunciarlo è stata la stessa showgirl sulle Stories di Instagram. Tutto è iniziato da alcune domande dei fan, che hanno chiesto alla modella di Latina di postare sul social qualche scatto di Greta, la secondogenita nata dall’amore per Bernardo Corradi. Elena però ha spiegato che non mostrerà più la bambina e che ha deciso di fare lo stesso con Jack. Il piccolo da tempo sta ...

MotoGp - Crutchlow massacra Fenati : “Non deve più salire in moto” : Anche Cal Crutchlow durissimo contro Fenati dopo quanto accaduto nel pomeriggio quando ha tentato di far cadere Manzi Il weekend di gare in quel di Misano è stato condizionato da copiose polemiche a seguito di un gestaccio da parte di Fenati durante la gara di Moto2. Il pilota ha premuto il freno in corsa al collega Manzi, rischiando di causare un grave incidente. Un gesto assurdo, di certo antisportivo, che è stato duramente criticato da ...

Italiani come noi - è giusto limitare le aperture festive? “Non ci rinuncerei”. “Ma si potrebbe pagare di più la domenica” : “Non compro mai nei festivi, per rispetto dei lavoratori”. “Fare acquisti di domenica è una comodità a cui non vorrei rinunciare”. Nei clienti finali suscita reazioni contrastanti l’orientamento del governo di porre limiti alla liberalizzazione delle aperture degli esercizi commerciali. Ne abbiamo parlato con i cittadini in strada. Per alcuni è una questione di libertà: “Non metterei limiti: ogni esercente è ...

Jack Ma - l’uomo più ricco della Cina lascia Alibaba : “Non voglio morire in ufficio - meglio in spiaggia” : Lunedì prossimo Jack Ma, l’uomo più ricco della Cina, abbandonerà la carica di presidente esecutivo del colosso dell’e-commerce Alibaba, che aveva fondato nel 1999 nel suo appartamento di Hangzhou, per dedicare più tempo ad attività di filantropia nel settore dell’istruzione. Lo ha annunciato lo stesso Ma al New York Times spiegando di rimanere nel consiglio di amministrazione dell’azienda per seguirne l’evoluzione. Già qualche tempo fa aveva ...

Ciclismo su pista - Kristina Vogel shock : “Non posso più camminare”. La Campionessa Olimpica non si è ripresa dall’incidente : Kristina Vogel non potrà più camminare. Questo è il triste annuncio che la Campionessa Olimpica di Ciclismo su pista ha rilasciato in un’intervista concessa al quotidiano Der Spiegel. La 27enne tedesca, una stella della velocità che nella sua strepitosa carriera ha vinto 2 ori olimpici (l’ultimo a Rio 2016) e addirittura 11 titoli iridati, è rimasta paralizzata in seguito all’incidente occorso lo scorso 26 giugno: la recisione ...

Uomini e Donne - Anna Munafò : “Non mi sposo più” : Uomini e Donne, Anna Munafò: la fine della storia con Matteo Milioti Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne arrivata seconda a Miss Italia nel 2005, ha confessato la fine della storia d’amore con Matteo Milioti. I due avrebbero dovuto sposarsi il prossimo anno, ma qualcosa è andato storto. La Munafò era innamoratissima, tanto […] L'articolo Uomini e Donne, Anna Munafò: “Non mi sposo più” proviene da Gossip e Tv.

“Non si farà più”. La clamorosa retromarcia del Movimento Cinque Stelle : Una ferita ancora aperta, una tragedia che continua a fare capolino di tanto in tanto nella memoria degli italiani che quel maledetto 14 agosto avevano assistito impietriti davanti alla tv al crollo del ponte Morandi a Genova. E che aveva scatenato polemiche a non finire, con accuse e controaccuse. E un impegno preso nell’occasione dal governo, che aveva inserito tra gli obiettivi prioritari quello di revocare le concessioni ad ...

Jorge Lorenzo - GP San Marino Misano 2018 : “Non stiamo pensando al campionato - importante vincere più gare possibili” : Jorge Lorenzo (Ducati) si presenta al GP di San Marino con la consapevolezza derivante dalle ultime due vittorie in Repubblica Ceca e Austria, oltre alla pole ottenuta a Silverstone che è risultata inutile a causa della cancellazione della corsa a causa della pioggia intensa. L’iberico è terzo nel Mondiale con 71 punti di ritardo dal leader Marc Marquez, il quale nelle ultime gare ha limitato i danni ottenendo un 3° ed un 2° posto alle ...

Soleil e Marco si sono lasciati : “Non eravamo più felici” : Marco Cartasegna e Soleil Sorge sono ritornati single Soleil Sorge ha permesso ai suoi fan di porle alcune domande attraverso la sua pagina Instagram e ha ammesso pochi minuti fa la fine della relazione con Marco Cartasegna. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha esordito il suo discorso affermando che quella che le aveva posto una sua fan era una domanda assai ricorrente e che quindi era giusto a questo punto dare una risposta. Soleil ...

Ibiza - 59enne fa sesso con 14enne sul balcone dell’hotel. In tribunale : “Non sei più un bambino” : Gail Dickinson, 59enne scozzese, è stata accusato di avere rapporti sessuali con un ragazzino di 14 anni, figlio di una sua amica, con la quale era in vacanza a Ibiza. A denunciarla è stata la nonna del giovane che ha beccato la coppia in atteggiamenti intimi sul balcone dell'hotel che li ospitava.Continua a leggere

Di Maio - ecco lo Spazza Corrotti : “Non vedranno più lo Stato"/ Ultime notizie - Salvini "No a processi sommari" : Di Maio, ecco lo Spazza Corrotti: “non vedranno più lo Stato". Ultime notizie Governo, Matteo Salvini replica al collega vice premier: "No a processi sommari"(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 10:17:00 GMT)