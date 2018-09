Non E’ Più Possibile Comprare iPhone X | iPhone SE e iPhone 6s e Watch Edition

“Non lo fa più dal giorno del crollo”. Ponte Morandi : Adele - la bimba da aiutare : Un mese preciso. Un mesa dallo squarcio che ha spaccato il cuore di Genova e fatto piangere tutto il paese. Il viadotto 10 che viene giù, il Ponte Morandi – per tutti il Ponte sopra la città – che si avvita e viene giù portando con se 49 vite che il destino aveva messo in quei momenti su quella lingua di asfalto sospesa, istmo di incontri, arrivi e partenze. Nelle ore immediatamente successive alcuni testimoni parleranno di un rumore simile ...

WhatsApp Non funzionerà più/ IOS7 e Gingerbread Non lo supporteranno - ma… : Il team di WhatsApp ha deciso di inserire nuovi aggiornamenti nell'applicazione. Questo avrà delle conseguenze su alcuni smatphone, IOS7 e Gingerbread, perchè non la supporteranno più(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 12:33:00 GMT)

Adele - la bimba che ha visto crollare il ponte Morandi e che da quel giorno Non parla più : Il 14 agosto scorso la piccola Adele stava guardando il temporale dalla finestra quando ha visto cosa è accaduto al ponte Morandi di Genova. Da quel giorno la bambina è rimasta in silenzio e riesce a esprimersi solo coi disegni. Secondo gli psicologi di Emdr Italia si tratta di un blocco temporaneo.Continua a leggere

La piccola Adele ha visto crollare il ponte : da quel giorno Non parla più : Il 14 agosto la piccola stava guardando i lampi dalla finestra quando è accaduto il disastro. Da quel giorno il silenzio. Si esprime coi disegni. Gli psicologi: "Lo shock ha prodotto un blocco". Ma è solo temporaneo

Henry Cavill - addio a Superman/ L’attore Non sarà più Clark Kent : ecco i possibili sostituti : Henry Cavill non vestirà più i panni di Superman. L’attore inglese indossa le vesti del supereroe cryptoniano dal 2013 ma la Warner Bros dovrà fare a meno di lui, ecco perché.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 11:47:00 GMT)

Renzi : “Governo M5s-Lega molto più compatto di quel che si pensi - nessuno li schioda. Ma Non si libereranno di noi” : “Il governo M5s-Lega è molto più compatto di quello che si pensi. Litigano tutti i giorni, causeranno una crisi economica, ma nessuno li schioda“. In compenso “non si libereranno di noi. Manca il governo, non l’opposizione. Urlo con forza che con questi non solo non facciamo un governo, ma facciamo opposizione dura”. Matteo Renzi, ospite a Circo Massimo su Radio Capital, torna ad attaccare l’esecutivo pentastellato ...

Non E’ Più Possibile Comprare iPhone X - iPhone SE e iPhone 6s e Watch Edition : Ufficiale: addio ad iPhone X, iPhone SE e iPhone 6s e Watch Edition. iPhone X, iPhone SE e iPhone 6s e Watch Edition non sono più in vendita sul sito Apple ImPossibile Comprare iPhone X, iPhone SE e iPhone 6s e Watch Edition Come sicuramente saprai, iPhone Xs, Xs Max e Xr sono stati annunciati nella serata di ieri da Apple. […]

Da oggi a New York Non sarà più necessario indicare il sesso dei neonati : Storica svolta a New York: il City Council ha approvato in larga maggioranza la norma che permetterà, dall'inizio di gennaio 2019, di inserire la dicitura "Gender X" nel certificato di nascita dei bambini, superando quindi la necessità di ricevere un parere medico. Esultano le comunità transgender e Lgbt: "È una decisione storica"Continua a leggere

Non E’ Più Possibile Comprare iPhone X - iPhone SE e iPhone 6s e Watch Edition : Ufficiale: addio ad iPhone X, iPhone SE e iPhone 6s e Watch Edition. iPhone X, iPhone SE e iPhone 6s e Watch Edition non sono più in vendita sul sito Apple ImPossibile Comprare iPhone X, iPhone SE e iPhone 6s e Watch Edition Come sicuramente saprai, iPhone Xs, Xs Max e Xr sono stati annunciati nella serata di ieri da Apple. […]

De Vrij : 'Inter - Non sono soddisfatto. Cristiano Ronaldo? Mbappé è più forte' : Stefan de Vrij dice tutto . il difensore olandese dell' Inter è stato protagonista di una lunga intervista al Corriere dello Sport , in cui ha parlato dell'avvio di stagione dei nerazzurri, del suo addio alla Lazio e non solo: 'Sicuramente non sono soddisfatto per i risultati ed è un peccato che abbiamo già perso cinque ...

Gender X sul certificato di nascita/ Non servirà più il parere medico a New York : Gender X sul certificato di nascita. Non servirà più il parere medico a New York e potrà essere apposto da chi non si sentirà ne maschio ne femmina(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 08:25:00 GMT)

Non dirlo al mio capo 2 - Lino Guanciale a TvBlog : "Enrico Vinci sarà più umano rispetto alla prima stagione. Mediaset? Ora una pausa - poi vedremo..." (Video) : Lino Guanciale tornerà ad interpretare il ruolo di Enrico Vinci nella seconda stagione di Non dirlo al mio capo, fiction di Rai 1 che andrà in onda a partire da giovedì 13 settembre 2018, in prima serata.In questa seconda stagione, Enrico Vinci sarà diviso tra Lisa Marcelli, interpetrata da Vanessa Incontrada, che è riuscita a farlo capitolare, e la moglie Nina, interpretata da Sara Zanier, che tornerà a Napoli con l'obiettivo di ...

TALE E QUALE SHOW/ Fuori Gabriele Cirilli - Carlo Conti ammette : "Non sapevamo più cosa inventarci" : Grandi cambiamenti in vista della nuova edizione di TALE e QUALE SHOW. Il più grosso è l'addio di Gabriele Cirilli, imitatore e spalla di Conti per ben sette anni.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 21:02:00 GMT)

Mariana Cendron - inchiesta archiviata : la 18enne scomparsa 5 anni fa Non sarà più cercata : Il gip del tribunale di Treviso ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta sulla scomparsa di Marianna Cendron , una diciottenne che viveva a Paese , Treviso, della quale si erano perse le tracce nel ...