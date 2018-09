Non dirlo al mio capo 2 | Vanessa Incontrada a TvBlog | Io regina della fiction? Non

Beatrice Vendramin è Aurora in Non dirlo al mio capo 2 : chi è? : Beatrice Vendramin è Aurora Luchetti in Non dirlo al mio capo 2. La new entry di questa seconda stagione è collegata a doppio filo con la protagonista Lisa ed avrà un ruolo particolare anche per quanto riguarda Mia. Chi è Aurora? In Non dirlo al mio capo 2 la troveremo ribelle e del tutto opposta alla sorellastra Lisa. Le due condividono infatti il padre Armando, anche se sono nate da due donne diverse. Aurora Luchetti in Non dirlo al mio capo ...

Non dirlo al mio capo 2 : trama stagione nuovo e cast : Non dirlo al mio capo 2 debutta con la sua seconda stagione giovedì, 13 settembre 2018. L’appuntamento è su Rai 1 con la coppia di protagonisti amati dal pubblico italiano: Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. In Non dirlo al mio capo 2 li rivedremo ancora nei panni di Lisa e Enrico. Che cosa succederà nella nuova trama? Vediamo qualche anticipazione sui nuovi episodi. Non dirlo al mio capo 2 ritorna in tv: dove eravamo rimasti? Enrico ha ...

Anticipazioni Non dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale “da sposare” per Vanessa Incontrada : Lisa ed Enrico saranno una coppia? (foto) : Dopo una lunga attesa, Non Dirlo al Mio Capo 2 debutta finalmente su Rai1 con i nuovi episodi. Dopo aver proiettato in anteprima la puntata prémiere della seconda stagione, il cast si é riunito in conferenza stampa per presentare i nuovi episodi. Eleonora Andreotta ha spiegato i punti chiave della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, una serialità di alta gamma, patinata dalle scenografie alla sceneggiatura e alla musica. Un successo ...

Lino Guanciale da Enrico di Non dirlo al Mio Capo 2 a futuro laureato : “Lui è cattivo - io sono timido” : Lino Guanciale tornerà sul piccolo schermo la prossima settimana con Non Dirlo al Mio Capo 2. Nell'attesa seconda stagione della fiction, il suo personaggio avrà una gatta da pelare, di cui nessuno sospettava: la moglie Nina si è presentata inaspettatamente in ufficio. Proprio ora che con Lisa (Vanessa Incontrada) sembrava esser sbocciato un sentimento più profondo, con l'arrivo della donna, l'avvocato Vinci tornerà ad assumere quel ...

Non dirlo al mio capo 2 - trama prima puntata : un ritorno inatteso : Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2, prima puntata: la bugia di Lisa L’attesa sta per finire: giovedì 13 settembre, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la prima puntata di Non dirlo al mio capo 2, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale che nel 2016 riscosse un enorme successo. L’ultima puntata della prima stagione di Non dirlo al mio capo si era chiusa con un colpo di scena: l’arrivo inaspettato di Nina ...