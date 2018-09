Non dirlo al mio capo 2 Fiction Rai 1 | anticipazioni 20 settembre e diretta prima

Non dirlo al mio capo 2 - diretta prima puntata : il lavoro di Perla : Una bugia tira l'altra: lo sa bene la protagonista di Non dirlo al mio capo, la cui seconda stagione parte questa sera, 13 settembre 2018, alle 21:25 su Raiuno. Vanessa Incontrada veste ancora i panni di Lisa, avvocato che, nella prima stagione, è stata costretta a mentire al suo capo Enrico (Lino Guanciale) sul fatto di non avere figli.-Di seguito, il liveblogging della prima puntata di Non dirlo al mio capo 2- [live_placement]prosegui ...

Non dirlo al Mio Capo 2 : anticipazioni seconda puntata di giovedì 20 settembre 2018 : Non Dirlo al Mio Capo 2 Sei puntate, dirette da Riccardo Donna per LuxVide e Rai Fiction, racconteranno le nuove disavventure di Lisa (Vanessa Incontrada) ed Enrico (Lino Guanciale), tra casi difficili da risolvere e complicazioni amorose, nate nei corridoi dello studio Vinci. Ne troverete i dettagli a seguire, nelle anticipazioni puntata per puntata di Non Dirlo al Mio Capo 2. Non Dirlo al Mio Capo 2: anticipazioni seconda puntata di giovedì 20 ...

Non dirlo AL MIO CAPO 2 - anticipazioni seconda puntata di giovedì 20 settembre 2018 : anticipazioni seconda puntata della fiction Non DIRLO al mio CAPO 2, in onda giovedì 20 settembre 2018 su Rai 1 in prima serata: Episodio 3 / Di chi e` la colpa – Nina ha ormai capito che la donna con cui Enrico ha avuto una storia e` Lisa e vuole vendetta. Nel frattempo lo studio Vinci affronta una causa che riguarda alcune morti sospette in un reparto di ostetricia. Lisa si accorge della complicita` professionale tra Nina ed Enrico e ...

Non dirlo al mio capo 2 : Nina scopre la verità : Non dirlo al mio capo 2: anticipazioni seconda puntata Lino Guanciale e Vanessa Incontrada sono tornati a gamba tesa in prima serata. I beniamini del pubblico delle fiction sono di nuovo sul piccolo schermo in Non dirlo al mio capo 2 e sono pronti a farci sorridere per 6 puntate. Insieme a loro anche l’ironica […] L'articolo Non dirlo al mio capo 2: Nina scopre la verità proviene da Gossip e Tv.

Lino Guanciale pronto a lasciare Non dirlo al mio capo : la dichiarazione : Non dirlo al mio capo: Lino Guanciale non farà la terza stagione? Lino Guanciale non ama la monotonia, soprattutto sul lavoro, che è la sua più grande passione. L’attore abruzzese ha già fatto sapere di non essere pronto a lavorare ad un’eventuale terza stagione di Non dirlo al mio capo, la fortunata fiction che lo […] L'articolo Lino Guanciale pronto a lasciare Non dirlo al mio capo: la dichiarazione proviene da Gossip e Tv.

Non dirlo al Mio Capo 2 : tutti i personaggi : Non Dirlo al Mio Capo 2 Lo studio legale Vinci è un universo variopinto, abitato da personaggi un po’ sopra le righe, che portano avanti il loro lavoro cercando di tenere a bada le proprie incasinate vite private. Ma lavoro e privato si mescolano troppo spesso, ed infatti anche nella seconda stagione di Non Dirlo al Mio Capo ci saranno diversi intrighi amorosi, che nasceranno e “scoppieranno” nelle stanze dello studio. ...