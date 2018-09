Non dirlo al mio capo 2 | diretta prima puntata

Non dirlo al mio capo 2/ Anticipazioni puntata 13 settembre : brutta sorpresa per Lisa : Non dirlo al mio capo 2, Anticipazioni prima puntata 13 settembre, Raiuno: Lisa alle prese con l'esame da avvocato e il ritorno di Nina, la moglie di Enrico.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 20:32:00 GMT)

Non dirlo al Mio Capo 2 : tutti i personaggi : Non Dirlo al Mio Capo 2 Lo studio legale Vinci è un universo variopinto, abitato da personaggi un po’ sopra le righe, che portano avanti il loro lavoro cercando di tenere a bada le proprie incasinate vite private. Ma lavoro e privato si mescolano troppo spesso, ed infatti anche nella seconda stagione di Non Dirlo al Mio Capo ci saranno diversi intrighi amorosi, che nasceranno e “scoppieranno” nelle stanze dello studio. ...

Anticipazioni ‘Non dirlo al mio capo 2’ della seconda puntata del 20 settembre : Giovedì 20 settembre 2018 andrà in onda la seconda puntata della fiction ‘Non dirlo al mio capo 2‘. A partire dalle ore 21:25, Rai1 trasmetterà il terzo e il quarto episodio della serie televisiva intitolati rispettivamente ‘Di chi è la colpa‘ e ‘Genitori e figli‘. Il rapporto tra Nina e Lisa si farà sempre più conflittuale. La Valenti, infatti, scopre che suo marito ha avuto una relazione con la Marcelli e ha intenzione di ...

Non dirlo al mio capo 2 - personaggi imperfetti tra triangoli amorosi - bugie e disagio giovanile : Da giovedì 13 settembre sei prime serate per 12 nuovi episodi su Rai1: torna Non dirlo al mio capo la fiction campione d’ascolti della scorsa stagione televisiva prodotta da LuxVide in collaborazione con Rai Fiction. La protagonista è sempre lei, Vanessa Incontrada alias Lisa, madre lavoratrice costretta a nascondere prima i figli e adesso una abilitazione mancata al suo capo (di cui è innamorata). Svelata una bugia quindi se ne presenta ...

Cast e personaggi di Non dirlo al Mio Capo 2 con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada - trame 13 settembre : Il Cast e personaggi di Non Dirlo al Mio Capo 2 debuttano stasera, 13 settembre, su Rai1, per un totale di sei puntate. La storia riparte dallo studio Vinci, dove avevamo lasciato Enrico in preda al ritorno di Nina, sua moglie, di cui Lisa non sapeva assolutamente nulla. La seconda stagione, la nostra protagonista è ancora lì, a lavorare fianco a fianco con l'uomo di cui è ancora innamorata e con un'altra bugia in serbo. Per diventare socia, è ...

Non dirlo al mio capo 2 - le anticipazioni della serie con Vanessa Incontrada : Nuovi personaggi, nuovi intrighi e ovviamente un nuovo segreto di cui il capo non deve sapere nulla: dal 13 settembre torna su RaiUno la serie con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, per la regia di ...

Anticipazioni Non dirlo al mio capo - seconda puntata del 20 settembre : la vendetta di Nina : Prosegue l'appuntamento in prime time su Raiuno con la seconda stagione di Non dirlo al mio capo, la serie televisiva con protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale che ha aperto la stagione televisiva autunnale della tv di Stato. La Rai punta molto su questo prodotto che ha ottenuto un grande successo di pubblico durante la prima stagione e che adesso ritorna in onda con gli episodi inediti del secondo capitolo, che si preannuncia ricco ...

Non dirlo al mio capo : stasera in TV la seconda stagione della fiction di Rai1 : Torna su Rai 1 la fortunata serie con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Scopriamo le anticipazioni dei due episodi in onda stasera.

Cassandra di Non dirlo al mio capo 2 : chi è? : Cassandra è una delle new entry di Non dirlo al mio capo 2. La seconda stagione la vedrà molto vicina ai due protagonisti ed all’interno dello studio Vinci. Chi è Cassandra di Non dirlo al mio capo 2? Per scoprirlo dobbiamo partire dalla sua interprete: Aurora Ruffino. Ecco alcune anticipazioni. Cassandra di Non dirlo al mio capo 2: la scheda del personaggio Lo studio Vinci potrà contare su due nuove reclute quest’anno. La seconda ...

Nina Valenti di Non dirlo al mio capo 2 : chi è? : Nina Valenti è nel cast di Non dirlo al mio capo 2, che debutterà con la sua seconda stagione questa sera. Il personaggio è conosciuto agli occhi dei fan ed ha avuto modo di farsi conoscere nei precedenti episodi. Chi è Nina Valenti? In Non dirlo al mio capo 2 avrà il volto dell’attrice Sara Zanier, attrice e modella di Latina. Nina Valenti in Non dirlo al mio capo 2: la scheda del personaggio Nina ha fatto dell’eleganza uno dei suoi ...

Non dirlo AL MIO CAPO 2 - cast trama e anticipazioni della fiction di Rai 1 : Torna questa sera (13 settembre) sui teleschermi di Rai 1 la fiction Non DIRLO al mio CAPO, che nella sua prima stagione aveva ottenuto grande successo di pubblico. I protagonisti sono ancora Vanessa Incontrada e Lino Guanciale (rispettivamente nei ruoli di Lisa ed Enrico), ma ci sono anche diversi ingressi che si vanno ad aggiungere. Vediamo di chi si tratta. Un’importante novità del cast è Sara Zanier nei panni di Nina ...

CHIARA FRANCINI/ Torna nei panni di Perla in "Non dirlo al mio capo 2" (Vieni da me) : CHIARA FRANCINI, l’attrice toscana che Torna a interpretare Perla nella fiction Rai "Non dirlo al mio capo 2", oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me".(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 11:37:00 GMT)