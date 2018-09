NON DIRLO AL MIO CAPO 2 Anticipazioni prima puntata 13 settembre | ancora bugie per Lisa

NON DIRLO al mio capo 2 - personaggi imperfetti tra triangoli amorosi - bugie e disagio giovanile : Da giovedì 13 settembre sei prime serate per 12 nuovi episodi su Rai1: torna Non dirlo al mio capo la fiction campione d’ascolti della scorsa stagione televisiva prodotta da LuxVide in collaborazione con Rai Fiction. La protagonista è sempre lei, Vanessa Incontrada alias Lisa, madre lavoratrice costretta a nascondere prima i figli e adesso una abilitazione mancata al suo capo (di cui è innamorata). Svelata una bugia quindi se ne presenta ...

NON DIRLO al mio capo 2 - Lino Guanciale a TvBlog : "Enrico Vinci sarà più umano rispetto alla prima stagione. Mediaset? Ora una pausa - poi vedremo..." (Video) : Lino Guanciale tornerà ad interpretare il ruolo di Enrico Vinci nella seconda stagione di Non dirlo al mio capo, fiction di Rai 1 che andrà in onda a partire da giovedì 13 settembre 2018, in prima serata.In questa seconda stagione, Enrico Vinci sarà diviso tra Lisa Marcelli, interpetrata da Vanessa Incontrada, che è riuscita a farlo capitolare, e la moglie Nina, interpretata da Sara Zanier, che tornerà a Napoli con l'obiettivo di ...

NON DIRLO al mio capo 2 - Vanessa Incontrada a TvBlog : "Io regina della fiction? Non sarà sempre così. Sanremo? Chissà..." (Video) : Vanessa Incontrada tornerà ad interpretare il ruolo di Lisa Marcelli nella seconda stagione di Non dirlo al mio capo, fiction di Rai 1 che andrà in onda a partire da giovedì 13 settembre 2018, in prima serata.In questa seconda stagione, Lisa Marcelli avrà a che fare con l'arrivo in studio di Nina, la moglie di Enrico Vinci, interpretato da Lino Guanciale, e con l'arrivo a casa sua di Aurora, la sorellina di 17 anni, interpretata da Beatrice ...

Beatrice Vendramin è Aurora in NON DIRLO al mio capo 2 : chi è? : Beatrice Vendramin è Aurora Luchetti in Non dirlo al mio capo 2. La new entry di questa seconda stagione è collegata a doppio filo con la protagonista Lisa ed avrà un ruolo particolare anche per quanto riguarda Mia. Chi è Aurora? In Non dirlo al mio capo 2 la troveremo ribelle e del tutto opposta alla sorellastra Lisa. Le due condividono infatti il padre Armando, anche se sono nate da due donne diverse. Aurora Luchetti in Non dirlo al mio capo ...

NON DIRLO al Mio Capo 2 : Vanessa Incontrada pronta a raccontare nuove bugie in prima serata su Rai 1 : Nno Dirlo al Mio Capo 2 - Vanessa Incontrada E’ l’unico ruolo brillante interpretato da Vanessa Incontrada su Rai 1, e per questo si distingue nella seppur vasta rete di madri dalla vita complicata alle quali ha prestato il volto. Il suo nome è Lisa Marcelli ed è la protagonista di Non Dirlo al Mio Capo, di ritorno domani sera con la seconda stagione. Non Dirlo al mio Capo 2: dove eravamo rimasti? La serie LuxVide, che aveva salutato ...

NON DIRLO al mio capo 2 : trama stagione nuovo e cast : Non dirlo al mio capo 2 debutta con la sua seconda stagione giovedì, 13 settembre 2018. L’appuntamento è su Rai 1 con la coppia di protagonisti amati dal pubblico italiano: Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. In Non dirlo al mio capo 2 li rivedremo ancora nei panni di Lisa e Enrico. Che cosa succederà nella nuova trama? Vediamo qualche anticipazione sui nuovi episodi. Non dirlo al mio capo 2 ritorna in tv: dove eravamo rimasti? Enrico ha ...

Anticipazioni NON DIRLO al Mio Capo 2 - Lino Guanciale “da sposare” per Vanessa Incontrada : Lisa ed Enrico saranno una coppia? (foto) : Dopo una lunga attesa, Non Dirlo al Mio Capo 2 debutta finalmente su Rai1 con i nuovi episodi. Dopo aver proiettato in anteprima la puntata prémiere della seconda stagione, il cast si é riunito in conferenza stampa per presentare i nuovi episodi. Eleonora Andreotta ha spiegato i punti chiave della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, una serialità di alta gamma, patinata dalle scenografie alla sceneggiatura e alla musica. Un successo ...