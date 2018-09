Non c' è alcun accordo sui migranti Così Salvini gela la Germania

Migranti : Viminale - Non c'è alcun accordo con Berlino : Non c'è alcuna firma da parte del ministro Salvini e non c'è alcun accordo con Berlino a proposito dei numeri dei cosiddetti 'dublinanti' o immigrati secondari. E' quanto si apprende da fonti del ...

Nick Carter - Non ci sarà alcun processo per l'accusa di stupro : Nick Carter, aborto spontaneo per la moglie Lauren 2° aborto spontaneo per Lauren Kitt, moglie di Nick Carter. Confessato sui social l'aborto spontaneo della moglie Lauren, Nick Carter può comunque tirare un sospiro di sollievo. Non ci sarà infatti alcun processo per l'accusa di stupro presentata dalla popstar Melissa Schuman, in quanto il presunto reato è caduto in ...

Impastato - Subranni archiviato e prescritto : “A mio carico Non è stato raccolto alcun elemento definitivo” : “A mio carico non è stato raccolto alcun elemento definitivo”. A parlare è Antonio Subranni, il generale dei carabinieri in pensione che ha visto archiviare la sua posizione nell’inchiesta per il depistaggio delle indagini sull’omicidio di Peppino Impastato. Nei giorni scorsi il giudice per le indagini preliminari di Palermo, Walter Turturici, ha archiviato l’indagine a quarant’anni dall’assassinio ...

F1 - Ecclestone sicuro : “Verstappen in Ferrari o Mercedes? C’è qualcuno che Non lo vorrebbe” : Intervistato da Nico Rosberg, l’ex proprietario del circus si è soffermato su Verstappen e sul suo possibile passaggio in Ferrari o Mercedes Ha lasciato il circus ormai da un po’, ma Bernie Ecclestone trova sempre il tempo per parlare di Formula 1. Mister E ha concesso un’intervista pubblicata poi sul podcast di Nico Rosberg, Beyond the Victory, soffermandosi su quello che potrebbe essere il futuro di Max Verstappen. AFP ...

Calciomercato - assist di Tuchel a Milan e Juve : “Rinnovo Rabiot? Non ho alcun potere” : Il rinnovo di Rabiot con il Paris Saint Germain appare sempre più complesso. Il Milan e la Juventus sono molto interessate, non da ora, al talentuoso centrocampista classe 1995. Il francese è in scadenza di contratto e non sembra per niente intenzionato a rinnovare l’accordo con il club parigino. Tutto questo gioca chiaramente a favore delle due squadre italiane, pronte ad inserirsi concretamente in una trattativa che porterebbe ...

EA Non farà alcun passo indietro sulle casse premio : "agiamo nella piena legalità" : Uno degli argomenti più caldi del 2017 è stato quello relativo alle casse premio, che vede coinvolta, tra gli altri, anche Electronic Arts.Come ricorderete, il publisher fu al centro di un ciclone mediatico per il sistema di loot box in Star Wars Battlefront 2, ed è stato recentemente accusato da alcune istituzioni europee di promuovere il gioco d'azzardo attraverso i pacchetti di carte inclusi nei titoli della serie sportiva FIFA. Al netto di ...

Ocse : il 30% dei ventenni Non studia ne' lavora/ Sono i Neet - ragazzi che Non vogliono alcuna occupazione : Ocse: il 30% dei ventenni non studia ne' lavora. Sono i Neet, ragazzi che non vogliono alcuna occupazione, una percentuale pari al doppio rispetto alla media degli altri paesi(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:32:00 GMT)

Lidl richiama funghi Baresa : “Rischio chimico”/ Ultime notizie : alcuni porcini Non dichiarati in etichetta : Lidl richiama funghi Baresa: “Rischio chimico”. alcuni porcini di origine sconosciuta non dichiarati in etichetta. Allerta del ministero della Salute: le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:05:00 GMT)

"Non fateci diventare fantasmi". I bonus di alcuni paesini italiani per incentivare le famiglie a trasferirsi : C'è una cosa che accomuna Locana, Candela, Sarmede, Quadri e Montieri paesini sparsi nella geografia italiana. Da Nord a Sud i sindaci dei piccoli comuni della Penisola combattono contro lo spopolamento. Come si legge su Il Giornale, le amministrazioni comunali stanno mettendo a punto numerosi progetti per evitare di trasformare i propri borghi in città fantasma.Locana, in provincia di Torino, 132 chilometri quadrati nel parco del ...

Bollo auto 2018/ Non solo esenzione e sconti - per qualcuno c'è l'addizionale : Bollo auto 2018, possibili esenzione dubi 5 anni. I casi previsti variano da regione a regione con diverse modalità di agevolazione. Ma c'è anche chi paga l'addizionale(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 10:26:00 GMT)

Snals scuola firma il contratto 2016-18 - ma Non senza alcune precisazioni : Come da comunicato stampa, lo Snals scuola ha informato di aver firmato il contratto 2016-18, che aveva rifiutato di firmare lo scorso aprile. “Il Consiglio nazionale dello Snals, nel corso di un ampio dibattito che ha visto la presenza anche di tutti i responsabili territoriali provinciali e regionali pur confermando la posizione fortemente critica sul […] L'articolo Snals scuola firma il contratto 2016-18, ma non senza alcune ...

Spellecchia e l' assoluzione : «Non ci fu alcuna violenza» : Le fonti probatorie che hanno innescato le indagini preliminari e rinviato a giudizio Domenico Spellecchia - ginecologo e primario a Chiavenna fino al giorno del suo arresto , dicembre del 2014, - non ...

Serie C - Gravina : 'Non ci sarà alcuno slittamento' : ... non ci sarà alcuno slittamento " ha dichiarato il presidente della Serie C " I calendari verranno stilati entro 24 o 48 ore la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport. Se da questa decisione ...