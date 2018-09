Nickelodeon Kart Racers | vediamo il trailer di lancio

eurogamer

(Di giovedì 13 settembre 2018) GameMill Entertainment ha pubblicato il primoritraente, iling game dedicato a tutti i personaggi delle celebri serie animate, come ci suggerisce anche il nome.Il gioco di corse vedrà personaggi famosi quali SpongeBob SquarePants, le Teenage Mutant Ninja Turtles, Rugrats e Hey Arnold! rincorrersi e gareggiare attraverso 24 tracciati diversi.Come riporta Gematsuè atteso per l'uscita in occasione delle imminenti festività invernali, manca al momento una data dicerta. Il titolo sarà giocabile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.Read more…