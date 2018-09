New York | in rally Discovery

Male Foot Locker sul mercato azionario di New York : Ribasso scomposto per Foot Locker , che esibisce una perdita secca del 3,37% sui valori precedenti. L'andamento di Foot Locker nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa ...

Vola a New York Advanced Micro Devices : Protagonista Advanced Micro Devices , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,43%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Advanced Micro Devices evidenzia un andamento ...

Toll Brothers scivola in fondo al mercato di New York : Aggressivo avvitamento per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che tratta in perdita del 2,44% sui valori precedenti. L'andamento di Toll Brothers nella settimana, rispetto al ...

Rihanna chiude la New York Fashion Week con la sua sfilata di lingerie : passerella sexy con Gigi Hadid - modelle incinte e curvy : Rihanna ha chiuso in grande stile la New York Fashion Week, sorprendendo e scandalizzando tutti con la sua nuova collezione di lingerie Savage x Fenty. Ma più che le creazioni della popstar originaria delle Barbados, a conquistare la scena sono state le modelle: dalla bellissima Gigi Hadid alle supertop oversize, fino a Slick Woods e la ballerina Janina Thompson che hanno mostrato con orgoglio il pancione. Un gruppo di modelle ...

La storia del gender X a New York puzza di già sentito. E non è un bene : Ho notato una cosa; anzi, esageriamo, due. Il consiglio comunale di New York ha approvato la possibilità d'indicare con una X il proprio genere sui documenti qualora non ci si riconosca in alcuno, e lo stesso potranno fare i genitori qualora non ne riconoscano nel proprio neonato, anche senza consul

Svolta a New York - arriva il Gender X sul certificato di nascita : Un'importante Svolta storica in quel di New York: il Gender X è arrivato nella Grande Mela. Maschio, femmina oppure genere X, per chi non si riconosce nei primi due. La nascita del "terzo genere" è stato possibile grazie al City Council ed è stato enormemente approvato dal consiglio comunale newYorkese. La legge permetterà ai neogenitori newYorkesi di scegliere il genere X sul certificato di nascita del neonato, non definendo più necessariamente ...

Thegiornalisti : nel dietro le quinte della nuova «New York» : L’ascesa del «gruppo indie italiano più mainstream degli ultimi anni» è davvero inarrestabile. Il 21 settembre uscirà per Carosello Records il loro nuovo album, LOVE, quinto album in studio della band, che conterrà 11 canzoni, tra cui Questa Nostra Stupida Canzone D’Amore e Felicità Puttana, pezzi che ci hanno accompagnato per tutta l’estate e continuano a risuonare ovunque. Ad anticipare il disco, il singolo New York uscito il ...

A New York "Gender X" sul certificato di nascita : Alcuni Stati già permettono di cambiare il genere sul proprio certificato senza un'autorizzazione medica, ma non prevedono il segno "X" invece di "Maschio" o "Femmina".

Finale di Champions League a New York? L’UEFA nega questa possibilità : Non ci sarà, almeno per adesso, alcuna Finale di Champions League in quel di New York come paventato negli ultimi giorni Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha dichiarato che non ci sono programmi per giocare la Finale della Champions League a New York. “questa idea non viene affatto discussa”, ha detto lo sloveno in una nota. “La Uefa non ha intenzione di ospitare la Finale di Champions League fuori ...

La Settimana della moda di New York sarà ricordata per Rihanna : La sfilata di Savage X Fenty, il suo marchio di intimo, è stata una celebrazione della bellezza femminile, tra modelle grasse, nere e incinte The post La Settimana della moda di New York sarà ricordata per Rihanna appeared first on Il Post.

Da oggi a New York non sarà più necessario indicare il sesso dei neonati : Storica svolta a New York: il City Council ha approvato in larga maggioranza la norma che permetterà, dall'inizio di gennaio 2019, di inserire la dicitura "Gender X" nel certificato di nascita dei bambini, superando quindi la necessità di ricevere un parere medico. Esultano le comunità transgender e Lgbt: "È una decisione storica"Continua a leggere

Svolta storica a New York - 'Gender X' sul certificato di nascita : "Gender X": questa la scritta che d'ora in poi potrà comparire sul certificato di nascita di chi è venuto alla luce a New York e non si riconosce né nel genere maschile né in quello femminile. La decisione è stata presa a grande maggioranza al City Council e permetterà anche ai genitori di poter scegliere la 'X' per designare i propri figli neonati. Esultano la comunità transgender e Lgbt della ...

Lourdes Maria - sfilata sorprendente per la figlia di Madonna a New York : La 21enne ha sfilato alla New York Fashion Week per Gypsy Sport e il suo ingresso in passerella non è passato inosservato. Jeans stracciati a vita bassa con la biancheria intima in bella mostra, ...