NBA – Ray Allen non ha dubbi | “LeBron James ai Lakers dovrà reinventare il suo stile di

sportfair

: Secondo Ray Allen, il Re ?? dovrà cambiare diverse cose nel suo gioco. - NbaReligion : Secondo Ray Allen, il Re ?? dovrà cambiare diverse cose nel suo gioco. - KFrancheski : RT @official_lgs: NBA, Ray Allen: “Ai Lakers LeBron dovrà reinventare il suo stile di gioco” #lgs?? #LeBron #Lakers #RayAllen - GaryFrancis03 : RT @official_lgs: NBA, Ray Allen: “Ai Lakers LeBron dovrà reinventare il suo stile di gioco” #lgs?? #LeBron #Lakers #RayAllen -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Rayha rilasciato delle dichiarazioni davvero interessanti sul modo di giocare di LeBron: il ‘Re’adattarsi ai, oppure saranno iad adattarsi a lui? Durante un’intervista presso il ‘Dan Patrick Show’, Ray, neo membro della Hall of Fame, si è trovato a parlare di LeBrone del suo trasferimento ai Los Angels, compagno di squadra del ‘Re’ a Miami per due stagioni, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sullodi gioco che LeBron, per forza di cose, modificare per adattarsi ai: “quando ho giocato insieme a lui a Miami, aveva giocatori attorno a lui che sapevano fare cose diverse l’uno dall’altro, quindi non toccava sempre a lui trascinare la squadra. A Los Angeles non ha molti tiratori intorno a se. Lance Stephenson e Rajon (Rondo) sono abituati, ...