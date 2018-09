NBA | Boston Celtics sotto shock | Jabari Bird al centro di un caso scabroso | “ha tentato

sportfair

(Di giovedì 13 settembre 2018)dovrà rispondere di accuse molto gravi quali aggressione, strangolamento e rapimento In casa, a pochi giorni dall’inizio del training camp, è già il momento di fare i conti con unmolto delicato.è finito aldi una polemica furente ed è stato momentaneamente “fermato” daia seguito delle accuse mosse nei suoi confronti dalla fidanzata. Secondo le indagini che sono tutt’ora in corso, durante un alterco, la donna ha affermato chel’ha strangolata almeno 12 volte. Inoltre, ha aggiunto d’aver cercato di scappare, mal’ha afferrata per le caviglie e l’ha trascinata via dalla porta. In seguito, ha concluso la donna,le avrebbe scritto che si sarebbe suicidato se non fosse tornata nell’appartamento, dopo essere riuscita ad allontanarsi. Il ...