Nazionale | Malagò | ' Mancini? Io sto con lui | va aspettato'

Nazionale - Malagò : “Mancini ha ragione - ma ci sono anche le esigenze dei club” : “Faccio i complimenti a Roberto Mancini perché ha avuto coraggio, però bisogna anche tener conto della realtà, in particolare delle esigenze e dei conti dei club”. Con queste parole, a margine dell’inaugurazione della nuova “Casa delle Farfalle”, la palestra in cui si allenerà la Nazionale italiana di ginnastica ritmica, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha commentato lo sfogo del ct Roberto Mancini, che ...

Giovanni Malagò entra a far parte del Comitato Olimpico InterNazionale : Importante novità per lo sport italiano. Il presidente del CONI Giovanni Malagò è stato scelto ieri, durante l’Esecutivo riunito a Losanna, con a capo ovviamente Thomas Bach, come nuovo membro del Cio (Comitato Olimpico Internazionale). Il prossimo 9 ottobre, in Argentina, in quel di Buenos Aires, gli verrà consegnato il collare Olimpico. In casa Italia la nomina a livello individuale mancava dal 1994 quando fu scelto Mario ...