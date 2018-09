Nazionale | domani Italia-Polonia | esordio per Brooks

Corti in Cortile : Festival InterNazionale del Cortometraggio - pronti per il debutto di domani : Inizia domani la decima edizione di Corti in Cortile, il Festival Internazionale del Cortometraggio che fino a sabato 16 porterà

Nazionale Under 21 - domani a Cagliari c’è l’Albania : La Nazionale Under 21 di calcio, guidata da Luigi Di Biagio, è in volo per Cagliari, dove domani affronterà in amichevole, alla Sardegna Arena, i pari età dell’Albania. Gli azzurrini, che giocano per la prima volta nel capoluogo sardo, sono partiti dall’aeroporto di Fiumicino alle 12.25. Prima della partenza Di Biagio, il Capo Delegazione Massimo Ambrosini e diversi calciatori sono stati fermati da passeggeri per dei selfie. ...

Volley femminile - domani la Nazionale inizia il torneo di Montreux in preparazione ai Mondiali : domani la Nazionale di Volley femminile inizierà il torneo di Montreux, gara interNazionale che servirà alla squadra di Davide Mazzanti per preparare al meglio l’appuntamento principale della stagione, i Mondiali, che si svolgeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. L’Italia farà il suo esordio domani sera alle 21.15 con la Turchia, in quello che sarà il quinto confronto stagionale. Mercoledì le azzurre sfideranno la Cina (ore 18.45), ...

Hockey prato - Hockey Series 2018 : da domani in campo la Nazionale maschile - obiettivo passare il turno : Dalle donne agli uomini: la calda estate dell’Hockey prato azzurro vede protagonista in questo fine agosto la nazionale maschile, che da domani 28 agosto a domenica 2 settembre scenderà in campo a Gniezno (Polonia) nella fase “Open” della nuova manifestazione, le Hockey Series. Un evento che va a sostituire in tutto e per tutto la World League e che sarà utile, in futuro, anche per agguantare pass in chiave Giochi Olimpici. Sei squadre in ...

Nazionale femminile - domani Italia-Israele : ROMA - Mentre l'Italbasket di Meo Sacchetti continua il raduno iniziato ieri in quel di Pinzolo , la Nazionale femminile guidata dal commissario tecnico Marco Crespi si accinge a chiudere il proprio, ...

Domani la Giornata InterNazionale dell’Orango - è una specie a rischio : Alla vigilia della Giornata Internazionale, l’ONU ha lanciato l’allarme: la sopravvivenza dell’orango è in bilico, in quanto il suo habitat è minacciato dalla deforestazione dovuta ai disboscamenti illegali e all’espansione delle piantagioni di palma da olio. Esistono tre specie di orango, tutte a rischio estinzione e concentrate in due isole del sudest asiatico – Borneo e Sumatra – che danno il nome a due ...

Pallavolo – Rabobank Super Series - la Nazionale italiana femminile debutta domani contro la Russia : Per le ragazze di Mazzanti si tratterà del primo test sul campo dopo il lungo periodo di preparazione sostenuto al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti La Nazionale italiana femminile da domani sarà impegnata nella Rabobank Super Series Volleyball, torneo in programma in Olanda che vedrà in campo Russia, Turchia e la Nazionale padrone di casa. L’Italia esordirà a Hoogeveen (ore 16.30) contro la Russia, mentre nella seconda gara di ...

Pallavolo – Nazionale Maschile : domani il primo test match contro l’Olanda - ecco come seguirlo : La partita contro l’Olanda sarà per la Nazionale italiana Maschile il primo test match in vista dei Campionati del Mondo: tutte le informazioni su dove seguire la gara Prosegue l’intensa fase di preparazione ai Campionati del Mondo Maschili in Val di Fiemme per la Nazionale allenata da Gianlorenzo Blengini che domani alle ore 17.30 affronterà l’Olanda nella prima delle due gare amichevoli in programma (si replica sabato alla stessa ...

Atletica – Meeting InterNazionale di Liegi - Elena Vallortigara domani in gara in Belgio : L’altista azzurra quest’anno è salita fino a 1,96 che attualmente vale il sesto posto delle liste mondiali ed europee stagionali Una nuova trasferta per Elena Vallortigara, attesa mercoledì 18 luglio al Meeting Internazionale della provincia di Liegi, in Belgio. L’altista azzurra quest’anno è salita fino a 1,96 che attualmente vale il sesto posto delle liste mondiali ed europee stagionali, ma anche lo stesso piazzamento in quelle italiane ...