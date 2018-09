Natasha Crown | ossessionata dal lato B Mangia 6 chili di Nutella al giorno | Sarà

Natasha Crown - modella che mangia 6 kg di Nutella al giorno e decine di pizze a settimana : Come riuscire ad avere il lato b più grande del mondo senza andare in palestra? Basta mangia re 6 kg di Nutella e decine di pizze alla settimana . Lo pensa la modella Natasha Crown , 24 anni, che è riuscita ad ottenere un fondoschiena con una circonferenza di 182 centimetri a suon di cioccolata e pizze . Il caso della modella svedese è stato riportato da numerosi tabloid e siti tra cui il Daily Mail, che ha svelato dettagli interessanti sul lato b ...

