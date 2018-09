Nasce il ‘Sarrismo’ | entra a far parte dell’enciclopedia italiana | Maurizio Sarri ‘mago’

calcioweb.eu

(Di giovedì 13 settembre 2018) "Primo trofeo stagionale per: la sua filosofia di gioco, il "smo", si aggiudica l'ambitissimo ingresso tra i nostri neologismi". Ilsmoa farTreccani, l'annuncio è arrivato su Twitter dallo stesso profilo ufficiale del vocabolario. Si aggiunge al "Cholismo" ed al "Guardiolismo".ha dimostrato con il tempo di essere un grande allenatore, partito dalla gavetta è stato protagonista sulla panchina dell'Empoli, poi il salto di qualità sulla panchina del Napoli. Adesso regala spettacolo anche in Premier League con il Chelsea, ilsmo adesso è una realtà.