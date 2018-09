Napoli | Allan | ' Con la Fiorentina c' è voglia di rivincita'

Napoli - Allan LIVE : 'Fiorentina? Difficile dimenticare l'ultima sconfitta - vogliamo la rivincita' : LIVE 15:06 13 set Che cosa vi ha lasciato la sconfitta dello scorso anno contro la Fiorentina? Negli ultimi tre anni abbiamo migliorato sempre qualcosa, siamo cresciuti. Lo scorso anno abbiamo ...

Napoli - agente Allan : “Merita la nazionale - in azzurro è felice” : Juan Arribas, agente di Allan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte sostenendo che il suo assistito meriti la convocazione nella Seleçao: “Allan è un giocatore fantastico: ha carattere, personalità, aiuta i compagni e ha due ‘palle’ grandi così… Uno come lui merita la convocazione nel Brasile“. Il procuratore del centrocampista brasiliano del Napoli ha parlato poi del mercato: ...

Napoli - Allan : “quest’anno possiamo vincere” : “Nella passata stagione abbiamo fatto molto bene, ma non è bastato per vincere lo scudetto, questo ci dispiace. Ora, però, è arrivato il momento di vincere qualcosa qui a Napoli”. Lo ha detto il centrocampista del Napoli, Allan, a Radio Kiss Kiss Napoli. “La forza di questo Napoli resta il gruppo – afferma il brasiliano – si è visto nelle prime due partite contro Lazio e Milan, non abbiamo mai mollato, abbiamo ...

Napoli - Allan : "E' arrivato il momento di vincere" : Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il brasiliano sogna una convocazione dal suo Brasile ed elogia Ancelotti: ''Ci dà tanta serenità in allenamento''

Napoli - Allan già imprescindibile per Ancelotti : il brasiliano punta alla convocazione nella Seleçao : In queste due prime giornate di campionato c’è un calciatore che, forse più di tutti, ha impressionato per brillantezza, corsa e se vogliamo anche qualità: si tratta di allan, centrocampista del Napoli, già imprescindibile per gli equilibri di squadra richiesti da Carlo Ancelotti. Al quarto anno nella città partenopea, il centrocampista brasiliano sembra pronto per una convocazione nella Seleçao: agli ultimi Mondiali sarebbe servito ...

Napoli - Allan : 'E' arrivato il momento di vincere qualcosa. E voglio la Nazionale' : Ha iniziato così come aveva finito. L'anno scorso le presenze per Allan sono state 50, considerando campionato, Coppa Italia, Champions ed Europa League. Con Ancelotti beh, la musica non è cambiata ...

Allan : "È facile lavorare con Ancelotti. Voglio aiutare il Napoli a vincere qualcosa" : L'aggettivo con il quale i tifosi lo definisco è "FenomenAllan". Il brasiliano è già imprescindibile per il Napoli di Ancelotti ed ha davvero impressionato, avversari e critica, nelle prime due ...

Napoli-Milan : il moto perpetuo di Allan : Quando Allan Marques Loureiro è arrivato a Napoli, Maurizio Sarri era l'allenatore solo da pochi mesi e lo ha accolto definendolo "un giocatore straordinario". Ha anche aggiunto che il suo acquisto ...

Napoli - la grande notte di Zielinski ma il vero leader è Allan : I gol del signor Bonaventura e poi quello di Calabria hanno illuso il Milan di potersi pappare il milione di prammatica. Ma il bustone va giustamente al Napoli che ha fatto la partita e non è stata ...

Live Napoli-Milan 0-0 Azzurri subito pericolosi con Allan : La Juve di CR7 chiama, adesso tocca al Napoli. Carlo Ancelotti debutta al San Paolo contro il «suo» Milan. E cerca la vittoria, per spazzare via una settimana di polemiche...

Napoli - Allan 'Ronaldo alla Juve Non si può vincere da soli il campionato' : Certo, è importante avere in Italia il calciatore che per cinque anni è stato insignito del titolo di migliore al mondo: dimostra il fatto che i club stanno tornando a spendere e vogliono lottare per ...

Napoli - Allan : “lottereremo con la Juve” : “Stiamo provando a mettere in pratica quanto più velocemente possibile quello che ci chiede Ancelotti, non possiamo già pensare allo scudetto però vogliamo partire bene e guardare partita dopo partita. Se poi saremo in una buona posizione, allora lo scudetto diventerà uno dei nostri obiettivi”. Lo ha detto il centrocampista del Napoli Allan al sito brasiliano Lance. Il 27enne brasiliano ha parlato delle avversarie a cominciare ...

Napoli - Allan lancia la sfida alla Juve : “CR7? Non può vincere da solo” : allan lancia LA sfida- allan lancia la sfida alla Juventus. Intervistato dai colleghi brasiliani di “Lance“, il centrocampista del Napoli ha colto l’occasione per lanciare la sfida alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Il centrocampista azzurro non firma la resa e si prepara a puntare dritto al sogno tricolore. “RONALDO NON PUO’ vincere DA SOLO” allan […] L'articolo Napoli, allan lancia la sfida alla Juve: ...