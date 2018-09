romadailynews

: Nanni: intervenire a Corcolle per scongiurare altra Malagrotta: Roma – “Diversi cittadini… - romadailynews : Nanni: intervenire a Corcolle per scongiurare altra Malagrotta: Roma – “Diversi cittadini… - AndriaViva : Effetto domino è quello che si sta abbattendo in questi giorni sulla nostra città circa alcune vexatae quaestiones,… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Roma – “Diversi cittadini esasperati diin queste ore mi stanno segnalando che da settimane non viene effettuata la raccolta differenziata, creando gravi problemi. Si tratta di una situazione indecente alla quale l’Amministrazione ha il dovere di trovare subito delle risposte affinche’non diventi una nuovadella Capitale”. “Chi in campagna elettorale aveva promesso sul ciclo di rifiuti metodi innovativi e soluzioni radicali, oggi non riesce neanche a raccogliere i sacchetti della differenziata. Mi auguro che non accada nulla di grave, perche’ la pazienza dei cittadini die’ di Roma Est e’ giunta al limite”. Cosi’ in un comunicato Dario, Consigliere del Gruppo Misto del VI Municipio. L'articoloperproviene da ...