Musica | J-Ax racconta dramma genitori mancati | on air domani Tutto tua madre

Raccontateci il vostro primo concerto : aspettiamo le vostro foto e i vostri racconti. Intanto ecco i nostri primi amori Musicali : Franco, il capo della cronaca di Roma, ricorda di essere andato a vedere il mitico Lando Fiorini ; Claudio, che dirige gli spettacoli di Leggo, alza il livello: per lui Dalla e gli Stadio a Castel ...

Alvaro Soler racconta Mar de Colores e la sua Musica - “canzoni allegre perché abbiamo già tanti problemi nella vita” : Alvaro Soler rilascia oggi Mar de Colores, il nuovo album di inediti che segue il successo di Eterno Agosto. Non un hit maker passeggero ma un artista internazionale in grado di conquistare il pubblico europeo con la sua musica. Non solo tormentoni estivi o possibili tali ma anche ballate è ciò che troviamo nel nuovo disco di Alvaro Soler, disponibile da oggi in tutti i negozi e in digitale. L'artista incontrerà i fan italiani in occasione ...

“Stavo male - poi lui…”. Nancy Brilli e il big della Musica : non l’aveva mai raccontato : Nancy Brilli, all’anagrafe Nicoletta Brilli, è un’attrice italiana di grande talento. Ha 54 anni oggi e una serie infinta di film e fiction all’attivo. Si è raccontata a Paola Perego nell’ultima puntata di ‘Non disturbare’, il programma prodotto da Stand by Me e in onda in seconda serata su Raiuno. Si chiude con Nancy e Andrea Delogu il ciclo di interviste della Perego realizzate in una stanza di un ...

Raccontare Musica - profumi e la gente di San Teodoro in Sardegna con #SONOSANTEODORO : Non la solita comunicazione turistica quella che ha visto protagonista una delle zone più belle del Nord Sardegna. Così il Comune gallurese famoso per le spiagge da sogno e per i turisti che ogni anno affollano il piccolo borgo, si racconta oltre la bellezza della natura, oltre il mare, le attività sportive e le attrazioni turistiche. Lo fa attraverso le persone, la comunità di donne e uomini che a San Teodoro vivono da sempre o che hanno ...