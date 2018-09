MotoGP – Ponsson chiude la bocca ai detrattori | “critiche? I giornalisti salgano in moto

sportfair

: MotoGp, Ponsson invita i giornalisti a salire in moto invece di criticare - - StadioSport : MotoGp, Ponsson invita i giornalisti a salire in moto invece di criticare - - rajasanda99 : RT @germax33: #Ponsson: 'Se i giornalisti pensano che sia così facile, perché non salgono in moto' - germax33 : #Ponsson: 'Se i giornalisti pensano che sia così facile, perché non salgono in moto' -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Dopo l’esordio ina Misano, come sostituto dell’infortunato Tito Rabat, Cristopheha risposto per le rime alle critiche dei suoiIl terribile infortunio rimediato nell’incidente delle FP4 a Silverstone, costringerà Tito Rabat a stare fuori per qualche settimana. Al suo posto l’Avintia Racing ha scelto di lanciare nella mischia il giovane Cristophe, pilota classe 95 che non aveva mai corso in. Una scelta coraggiosa e forse un po’ azzardata: affidare la propriaad un pilota così giovane, senza esperienza nella classe principale e soprattutto, nel weekend di gara. Tutto sommato,ha disputato una gara dignitosa a Misano, per poi togliersi qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo per le rime alle critiche di media e colleghi. Ai microfoni di ‘rsport.com.’, il francese ha dichiarato: ...