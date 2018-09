Moscovici vede fantasmi in Ue | “Ci sono tanti piccoli Mussolini”

ilgiornale

(Di giovedì 13 settembre 2018) Non ce l"ha solo con l"Italia, Pierre. Certo: il Belpaese lo considera un "problema per l"Ue", ma per il Commissario europeo agli Affari economici in giro per l"Europa si aggira il fantasma di Mussolini. Anzi, dipiccolo dittatori pronti a fare chissà che.Parlando dell"avanzata dei cosiddetti "populisti", infatti,ha detto che in vista delle elezioni europee del 2019 ci troviamo di fronte ad un "clima che assomiglia molto agli anni "30". Parole forti, non c"è che dire. Salvini ha già lanciato la sua sfida all'Ue per la prossima tornata elettorale e lo stesso stanno facendo tutti i movimenti sovranisti europei. In fondi è un loro diritto. Anche Bannon ha lanciato "The movement" per unire (e sostenere) i partiti nazionalisti europei. Ma si tratta davvero di un "pericolo" stile dittatori? Forse è eccessivo. Ecco perché, anche se anche il commissario ammette che ...