Moscovici | monito all' Italia | È un problema | sia credibile sul Bilancio In giro

Il monito di Moscovici all'Italia : "Deve ridurre il suo deficit - le regole sono per tutti" : "Le regole sono fatte per tutti, assolutamente per tutti". È un messaggio chiaro quello che il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, manda all'Italia da Vienna, a margine del meeting dell'Eurogruppo. Per l'Italia non c'è una via preferenziale: "Deve ridurre il suo deficit strutturale come devono farlo tutti gli altri Paesi europei. L'Italia ha beneficiato di tutte le flessibilità possibili, continueremo ad ...