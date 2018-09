Moscovici | in Italia piccoli Mussolini L' ira di Salvini e Di Maio

Moscovici all'Italia : «Ha un problema». «In Europa oggi vedo dei piccoli Mussolini» Chi è : il ritratto Draghi : parole governo creano danni : «Vorrei soltanto che gli italiani nutrissero maggiore fiducia in loro, nel loro ruolo centrale, di terza economia della zona euro», ha aggiunto Moscovici. Ma resta Roma il grande malato su cui si ...

Moscovici : Italia problema in zona euro. «Oggi non c’è Hitler - ma dei piccoli Mussolini» Chi è : il ritratto Draghi : parole governo creano danni : L’avvertimento: col deficit non c’è rilancio. Per il 2019, «un bilancio credibile» e «proseguire le riforme strutturali». Con il ministro Tria «un clima costruttivo». Salvini: «Moscovici si sciacqui bocca prima di insultare l’Italia»

UE - Moscovici : "L'Italia può essere un problema - deve avere un bilancio credibile" : Pierre Moscovici, commissario Ue agli Affari economici, ha parlato oggi dell'Italia nel corso di una conferenza stampa a Parigi, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano un giudizio sul lavoro del Governo Conte e sui colloqui con il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Moscovici ha detto:"L'Italia è il tema su cui voglio concentrarmi prima di tutto. L'Italia deve essere credibile, con un bilancio credibile. Ho visto il ...

Draghi e Moscovici - doppia stoccata al Governo : per l'Ue l'Italia "è un problema" : Il presidente della Banca centrale europea ammonisce: "Danni ai risparmiatori dalle parole del Governo", poi spiega di...

Di Maio a Moscovici : in Italia piccoli Mussolini? Ignobile : Roma, 13 set., askanews, - Le parole di Moscovici sui 'piccoli Mussolini' in Italia sono 'ignobili'. Lo ha detto il vice-presidente del Consiglio Luigi Di Maio conversando con i giornalisti alla ...

Di Maio vs Moscovici : “Inaccettabile - non si permetta”. E su bilancio Ue : “Ribadito a Oettinger che veto Italia non cambia” : “C’è un atteggiamento da parte di alcuni commissari europei veramente inaccettabile e insopportabile”. Così, Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, ha replicato alle dichiarazioni sul”Italia del commissario europeo agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici. “Non solo non si devono permettere di dire che in Italia ci sono tanti piccoli Mussolini, ma ...

“In Italia Hitler non c’è - ma i piccoli Mussolini sì”. Botta e risposta tra Moscovici e Di Maio : Oggi «c’è un clima che assomiglia molto agli anni ’30. Certo, non dobbiamo esagerare, chiaramente non c’è Hitler, forse dei piccoli Mussolini...». A parlare è il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, tornando a dirsi preoccupato per la progressione dei populisti in Europa a meno di un anno dalle elezioni europee del 2019. «L...

Moscovici : Italia problema in zona euro - non c'è Hitler ma piccoli Mussolini. Di Maio : «Inaccettabile» : Il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici torna a parlare dell'Italia come di un problema all'interno della zona euro e ha chiesto al governo del nostro Paese un bilancio...

Come Di Maio ha risposto a Moscovici sui 'piccoli Mussolini' in Italia : Roma, 13 set., askanews, - Le parole di Moscovici sui 'piccoli Mussolini' in Italia sono 'ignobili'. Lo ha detto il vice-presidente del Consiglio Luigi Di Maio conversando con i giornalisti alla ...

Moscovici : "L'Italia è un problema nella zona euro" : Il Commissario europeo agli Affari economici ha rappresentato l'Italia come "un problema" nella zona euro, chiedendo al governo un "bilancio credibile" per il prossimo anno e di proseguire con le riforme strutturali

Moscovici - monito all'Italia : "È un problema - sia credibile sul Bilancio. In giro per l'Europa vedo dei piccoli Mussolini" : ... l'agenzia d'informazione Agi butta acqua sul fuoco: l'ipotesi di un addio del ministro - dicono fonti del ministero della Economia - sono 'destituite di ogni fondamento'. E il ministro Luigi Di Maio ...

Moscovici “ITALIA È UN PROBLEMA PER L’EUROPA“/ Ultime notizie - replica della Meloni “Se vuole ce ne andiamo" : Pierre MOSCOVICI, "l'Italia è un PROBLEMA serio nell'Eurozona. Deve fare le riforme e ridurre il debito". Paura Ue contro la Manovra del Governo: "purtroppo non la vota solo Tria.."(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:17:00 GMT)

L'Italia è un problema per l'Europa. Parola di Moscovici : Forse la parte politicamente più rilevante del discorso di Pierre Moscovici non è quella, dura, in cui il commissario dell'Unione europea agli Affari economici e monetari dice senza troppi giri di parole che “L'Italia è un problema nell'Eurozona”. Nemmeno quella in cui, pur con le dovute cautele, sp

Giorgia Meloni replica a Pierre Moscovici : 'Italia un problema? Vediamo se...' : 'L'Italia è un problema per la zona euro'. Con la prosopopea e la supponenza tipica dei francesi, il commissario agli Affari economici della Ue, Pierre Moscovici , ha definito così il nostro Paese in ...