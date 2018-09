Morto per il «Blackout» L’esperta | «Non chiamatelo gioco | uccide»

Cina - donna incinta trova un topo Morto nel brodo : crollo in borsa per la catena di ristoranti : Fa venire i brividi solo a pensarci. In Cina una donna ha trovato un topo nel brodo, in una delle catene più famose di hot pot (stufato), Xiabu Xiabu. E' successo nella provincia orientale dello Shandong, a sud di Pechino, lo scorso 6 settembre. Le immagini del ratto sollevato con le bacchette e posato su un piatto sono diventate virali. Le azioni del gruppo, quotato in borsa, hanno perso quasi il 12,5% del loro valore, prima di riprendersi ...

Milano - primo Morto per eroina sintetica : diramata un'allerta sanitaria : Quando, nell'aprile 2017, il personale medico sanitario si è trovato di fronte il cadavere di un uomo sulla quarantina con accanto una siringa, un accendino ed una bustina con dentro qualche milligrammo di polvere scura, subito ha pensato ad un'overdose da eroina. Invece, a 18 mesi di distanza, l’Istituto superiore di sanità ha diramato un’allerta di «grado 3» spiegando che quell'uomo trovato senza vita alle porte di Milano, era morto per ...

“Allarme blackout”. Morto a 14 anni per un ‘gioco’ : come hanno trovato Igor : “Fortissimo scalatore quattordicenne, esuberante e fisicamente una vera e propria forza della natura”. Così il gruppo di arrampicatori I Ragni di Lecco ricorda Igor Maj, il ragazzino che il 6 settembre è stato trovato Morto soffocato nella camera dell’appartamento dove viveva con la famiglia, in via Corsica. Il 14enne, appassionato di scalate come il padre, era appeso a una corda da roccia, circostanza che in una prima ...

Un altro Morto in Emilia per il virus West Nile trasmesso dalla zanzara tigre : Ottantasette casi di malattia neuro-invasiva, 14 i decessi per West Nile in Emilia-Romagna, (di cui due a Modena, due a Bologna, tre a Ravenna e sette a Ferrara); 65 casi di forme febbrili e 22 casi di infezione senza sintomi in donatori di sangue, questi i numeri della West Nile in regione. Fra gli ultimi decessi comunicati, quello di un 82enne a Modena (deceduto, in verità, il 20 agosto) e di un 78enne a Ferrara. Il 2018 un ...

Alessandra Ghisleri a L'aria che tira : perché il Pd non è ancora Morto : Il Pd è morto? Forse no, almeno secondo Alessandra Ghisleri . In un suo intervento a L'aria che tira su La7, la direttrice di Euromedia Research fa il punto su come gli italiani vivono il loro ...

Donna incinta scopre ratto Morto nella zuppa - il ristorante le offre i soldi per abortire : Quando la Donna e il marito hanno chiesto spiegazioni per il ratto morto, ricordando che avrebbe potuto avere conseguenze sul feto, i gestori del locale, secondo la loro denuncia, avrebbero risposto: "Se siete preoccupati per il bimbo vi diamo i soldi per abortire"Continua a leggere

Polmonite nel Bresciano : confermato un Morto e 12 casi di legionella - “nessun motivo per chiudere le scuole” : Un decesso certo e 12 casi confermati di legionella in Lombardia: è il bilancio accertato reso noto dall’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nel corso del suo intervento in Consiglio regionale in merito ai casi di Polmonite nel Bresciano. Nel dettaglio, i Comuni interessati sono 70, nell’area di Brescia e Mantova, le persone ricoverate sono oltre 200, ma precisa Gallera: “La Curva epidemica è in calo, è stato un ...

Perde il controllo dell'auto durante un sorpasso e si scontra frontalmente con un tir : Morto : Incidente mortale, questo pomeriggio, lunedì 10 settembre 2018, lungo la variante della strada statale 24 a Pianezza, nella zona della rotonda all'incrocio con via Cassagna. Una Opel Corsa si è ...

Bidello Morto a Bolzano - decesso per caduta accidentale : Bolzano. Maurizio Socin , il Bidello trovato morto il 5 settembre scorso nella palestra della scuola di via Roen a Bolzano, è morto per una caduta accidentale. Lo ha stabilito l'autopsia effettuata su ...

Jacopo - Morto a 26 anni senza un perché. “Eri un grande musicista e un amico” : Si chiamava Jacopo Starini il ragazzo 26enne triestino che era stato ricoverato in ospedale giovedì scorso dopo che la madre lo aveva trovato a letto incosciente, cianotico e in arresto cardiorespiratorio. Jacopo è morto nella mattinata di sabato 8 settembre, lascia i genitori e il fratello Gabriele. Vasto cordoglio tra i suoi amici, che ricordano il giovane sui social, soprattutto sul suo profilo Facebook. Il malore di giovedì scorso lo ...

