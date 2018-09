Morti nel torrente in Calabria | il Presidente del Parco del Pollino | “Totale estraneità”

Calabria - Morti nel torrente Raganello : il perito effettuerà la ricostruzione virtuale : Continuano le indagini in seguito all’incidente avvenuto poco meno di un mese fa in Calabria, quando, a causa di un’onda di piena, morirono dieci persone, nove escursionisti ed una guida. Un consulente tecnico incaricato dalla Procura della Repubblica di Castrovillari realizzerà una ricostruzione virtuale di quanto è avvenuto il 20 agosto scorso nelle Gole del torrente Raganello, il luogo dell’accaduto. L’incarico è stato ...

Tumori : in crescita con quasi 10 milioni di Morti nel mondo - il 20% in Europa : Il carico globale dei Tumori è in crescita: secondo le stime aggiornate al 2018, i nuovi casi nel mondo salgono a quota 18,1 milioni e i morti raggiungono i 9,6 milioni. Significa che un uomo su 5 e una donna su 6 nel pianeta sviluppano il cancro durante la loro vita, e muore per la malattia un uomo su 8 e una donna su 11. E’ il quadro tracciato nel report pubblicato ieri dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), ...

Crescono tumori nel mondo - attesi 18'000 Morti in Svizzera nel 2018 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Padova - incendio avvolge casa e li sorprende nel sonno : madre e figlio Morti abbracciati : L'incendio si sarebbe sviluppato a causa di un corto circuito elettrico all'impianto dell'abitazione al piano terra sorprendendo nel sonno le due vittime che non hanno avuto scampo. L'uomo, disabile, avrebbe tentato in tutti i modi di salvare la madre anziana ma il fumo li ha intossicati e sono morti insieme abbracciati.Continua a leggere

Padova - casa a fuoco nella notte : madre e figlio trovati Morti abbracciati : Padova - Questa notte alle 2:30 pauroso e tragico incendio in una casa singola di due piani a Conselve in via Padova. A provocare il rogo, divampato al piano terra, è stato un corto circuito. La casa ...

Epidemia di polmonite : 12 casi di legionella - tre Morti e 196 ricoveri : La legionella uccide a Brescia e Lecco. L'allarme si allarga nel Nord Italia. Nel Bresciano un caso sospetto è diventato caso accertato. È morta infatti per polmonite da legionella...

Epidemia di polmonite : 12 casi di legionella - tre Morti e 196 ricoveri a Brescia e Lecco : È morta infatti per polmonite da legionella una 69enne Bresciana, lo scorso 7 settembre a Mezzane di Calvisano, paese diventato celebre nel mondo per la produzione di caviale. Lo ha stabilito l'...