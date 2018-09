Mork e Mindy | la sit com che 40 anni fa lanciò Robin Williams

gqitalia

(Di giovedì 13 settembre 2018) Il 21 luglio di quest’annoè stato celebrato per i 67mai compiuti, l’11 agosto per il quartoversario della sua scomparsa e il 13 settembre perché esattamente 40fa, nel 1978, andò in onda la prima puntata di una fra le serie televisive comiche più divertenti e poetiche di tutti i tempi:. Ogni occasione è buona per ricordare lo stand up comedian, comico e attore impegnato, diligente, efficiente e deficiente proprio come il personaggio della sit com romantico fantascientifica che intrattenne gli spettatori del network televisivo ABC fra il 1978 e il 1982. In missione per conto dell’ombroso Orson di Ork con il compito di conoscere il comportamento dei popoli che abitano “quel buco di inferno” chiamato Terra, il motto del valoroso protagonista è I.D.E. (Impegno, Diligenza e Efficienza). Essere efficiente per il comicosignifica essere ...