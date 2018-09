Montanari | fatti 900 interventi bonifica per evitare roghi tossici

romadailynews

(Di giovedì 13 settembre 2018) Roma – “Dall’inizio dell’anno abbiamo svolto come dipartimento Ambiente, a supporto e su indicazione deglidella Polizia locale e delle forze dell’ordine, quasi 900 attivita’ di bonifiche specifiche per. Dopo aver fatto insieme sopralluoghi si e’ intervenuti con bonifiche e si e’ chiesto con ordinanze l’intensificazione dei controlli in aree particolari a ridosso degli insediamenti nomadi”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente di Roma Capitale, Pinuccia, rispondendo a un’interrogazione del consigliere del Gruppo Misto, Francesco Figliomeni, durante il question time in Assemblea capitolina. “Il nostro coinvolgimento in queste attivita’ e’ marginale- ha sottolineato- e riguarda le operazioni dia valle di eventi segnalati da forze ...