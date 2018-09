: #Mondiali di #Volley - #ItaliaBelgio ?????? Ora su @RaiDue e in streaming - RaiSport : #Mondiali di #Volley - #ItaliaBelgio ?????? Ora su @RaiDue e in streaming - Gazzetta_it : Mondiali, Italia-Belgio, gli azzurri vanno 1-0 - RaiNews : Firenze. Ai Mondiali di Volley, nuovo successo degli Azzurri che battono il Belgio 3-0. -

Da Roma a Firenze,per l'non cambia il risultato. Gli azzurri di Chicco Blengini, trascinati da Ivan Zaytsev, infatti battono anche ilcon un netto 3-0 (25-20 25-17 25-16) e sono in testa alla pool A con 6 punti. 'Nelson Mandela Forum' di Firenze stracolmo a spingere gli azzurri che sabato torneranno di nuovo in campo contro l' Argentina dell'ex Velasco. Mattatore della serata lo 'zar' Zaytsev: 20 punti e 5 ace, bene anche Lanza (10) e Juantorena, così come Simone Giannelli, già 100 presenze in azzurro a soli 22 anni.(Di giovedì 13 settembre 2018)