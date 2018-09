Mondiali Volley 2018 | l’Italia di Blengini è un “carro armato” | distrutto il Belgio

Volley - Mondiali 2018 : i risultati delle partite di oggi (13 settembre) e le classifiche dei gironi : oggi giovedì 13 settembre si sono disputate 8 partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Spicca la vittoria del Brasile sulla Francia al tie-break dopo un incontro infuocato, gli USA hanno sconfitto l’Australia soltanto per 3-2, l’Italia ha ruggito a Firenze e ha sotterrato il Belgio, l’Iran ha sorpreso la Bulgaria, la Serbia non ha problemi contro il Camerun. Di seguito tutti i risultati di oggi giovedì 13 settembre ai ...

Volley - Mondiali 2018 : CHE ITALIA! Gli azzurri triturano il Belgio! Zaytsev ultraterreno - vittoria pesantissima! : L’Italia non fa sconti, mostra i muscoli da vera superpotenza e travolge letteralmente il Belgio con un sonoro 3-0 (25-20; 25-17; 25-16) nella seconda partita dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze doveva andare in scena una partita intensa e combattuta, da giocare punto a punto e con un’intensità fuori dall’ordinario, e invece davanti a 7500 calorosissimi spettatori c’è stata una sola squadra: ...

Volley - Mondiali 2018 : Brasile-Francia 3-2 - vittoria pirotecnica dei verdeoro! L’Iran sorprende la Bulgaria - ok Serbia : Non solo Italia-Belgio nella serata dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Si sono giocate altre tre partite tra Bari, Ruse e Varna tra cui il big match Brasile-Francia e Iran-Bulgaria. BRASILE vs FRANCIA 3-2 (25-20; 25-20; 21-25; 23-25; 15-12), Pool B a Ruse Partita letteralmente pirotecnica, una vera e propria battaglia tra le due grandi corazzate del girone, un big match che valeva sostanzialmente il primo posto (salvo clamorosi ko con ...

