E'un paziente ricoverato dall' inizio di agosto per West Nile nella terapia intensiva dell'ospedale Civile di Baggiovara a. L'uomo, 62 anni, deceduto per complicanze neurologiche legate al virus, con pregresse patologie è residente nella provincia di. Era stato ricoverato per sintomi neurologici e insufficienza respiratoria l'8 agosto. Riconosciuta l'encefalite da West Nile, il 12 agosto è stato trasferito in terapia intensiva dove il quadro clinico si è man mano aggravato fino al decesso.(Di giovedì 13 settembre 2018)