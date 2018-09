Miur | non riconosce abilitazione in Bulgaria | comunicato MSA 13 9

Scuola - flop Miur sulle assunzioni docenti 2018/9 : non ci sono candidati : Su quasi 58mila assunzioni di docenti a tempo indeterminato autorizzate per l’anno scolastico 2018/2019, potrebbero essere addirittura 23mila i posti che non verranno coperti. Il Ministero dell’Istruzione, come sottolineato dal quotidiano economico ‘Italia Oggi’, sta ancora aspettando di ufficializzare i dati definitivi nella speranza (flebile) che l’esito finale possa leggermente migliorare. La tendenza, però, è ...

Invalsi e Maturità - Bussetti : “Non basta - cambiamo le prove”/ Miur : “Vaccini? Deciderà il Parlamento” : Invalsi e Maturità, Bussetti: “Non basta, cambiamo le prove”. Miur, il ministro dell'Istruzione parla anche di vaccini: “Deciderà il Parlamento”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 16:28:00 GMT)

MATURITA' 2019 CAMBIA : INVALSI E ALTERNANZA “NON VINCOLANTI”/Ultime notizie - restyling Miur : stop fino al 2020 : Maturità senza INVALSI, obbligo rinviato al 2020: non sarà requisito per ammissione all'Esame di Stato. Le Ultime notizie: il ministro Bussetti preso in "contropiede"(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 22:49:00 GMT)

Maturità 2019 cambia : Invalsi e Alternanza “non vincolanti”/ Ultime notizie - restyling Miur : caos graduatorie : Maturità senza Invalsi, obbligo rinviato al 2020: non sarà requisito per ammissione all'Esame di Stato. Le Ultime notizie: il ministro Bussetti preso in "contropiede"(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:32:00 GMT)

Scuola - Ata : per il Miur non si fanno più contratti fino ad aventi diritto : 29 agosto 2018 - , Teleborsa, È di queste ore la notizia che sta aumentando la già abbondante confusione che domina il mondo della Scuola e riguardante il personale Ata in varie zone d'Italia: non potranno essere pubblicate le graduatorie di terza fascia Ata definitive fino a che non saranno rese pubbliche nelle città ...