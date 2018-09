Miss Italia 2018 | Francesco Facchinetti entusiasta di Diletta Leotta

DILETTA LEOTTA SCARTATA A Miss ITALIA/ "Ero solo una ragazza incosciente. Pensavo potesse essere un..." : DILETTA LEOTTA, da concorrente a conduttrice di MISS ITALIA 2018. La giornalista ricorda la sua avventura: "ero solo una ragazzina incosciente", dice oggi.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:30:00 GMT)

Miss Italia 2018 - chi sono le finaliste : L'elenco delle 33 ragazze che si contenderanno il titolo di più bella del Paese nella serata in diretta su La7 lunedì 17...

Ue - comMissario Moscovici : 'L'Italia è un problema nella zona euro' : "L'Italia ha bisogno di riforme dell'economia. Non sarà fermando le riforme e facendo ripartire la stampa di banconote che si salverà l'Italia - ha detto ancora Moscovici -. La crescita è nella parte ...

Tale e Quale Show – Mario Ermito - dal Grande Fratello all’amore con Miss Italia : ecco chi è l’attore brindisino [GALLERY] : Mario Ermito è uno dei concorrenti di ‘Tale e Quale Show’: il 26enne prima di approdare su Rai Due è stato un coinquilino della casa del Grande Fratello 12 Mario Ermito sarà uno dei protagonista dell’edizione 2018 di ‘Tale e Quale Show‘. Nella trasMissione, presentata da Carlo Conti, il 26enne di Brindisi metterà alla prova le sue capacità imitative e quelle nel canto durante il corso delle puntate. Al ...

"L'Italia è un problema nell'eurozona". L'affondo del ComMissario Moscovici : "L'Italia è un problema nell'eurozona". Lo ha dichiarato Pierre Moscovici, il Commissario dell'Unione europea agli Affari economici e monetari che ha chiesto a il governo di Roma un "bilancio credibile" per il prossimo anno, con l'invito a continuare il processo di riforme. "L'Italia è il tema su cui voglio concentrarmi prima di tutto", ha affermato durante una conferenza stampa a Parigi."Sarebbe una bugia pensare che si possa ...

Diletta Leotta e la sua esperienza (negativa) a Miss Italia 2009 [FOTO] : 1/21 Diva e Donna ...

Da reginetta (scartata) a presentatrice - Diletta Leotta e la sua esperienza a Miss Italia 2009 : “ecco perchè venni eliminata” [GALLERY] : Diletta Leotta racconta la sua esperienza a Miss Italia 2009, la giornalista catenese quest’anno sarà alla conduzione del concorso di bellezza accanto a Francesco Facchinetti Diletta Leotta e la sua nuova avventura a Miss Italia 2018. Per la bellissima giornalista ed esperta di calcio non è proprio ‘la prima volta’ sul palco del concorso di bellezza, nel 2009 la nuova presentatrice della kermesse non fu alla conduzione ...

Due ragusane a Miss Reginetta d'Italia : la finale su Rete 4 : Due ragusane alla finale di Miss Reginetta d'Italia che si e' tenuta a Cervia dal 4 al 7 settembre. Le finali in onda su Rete 4 il 30 settembre.

Terremoto Centro Italia : “tra oggi e domani” il nuovo comMissario : “Credo che tra oggi e domani conoscerete il nuovo commissario” per la ricostruzione post-sisma in Centro Italia: lo ha dichiarato il vice premier Luigi Di Maio nel corso di una visita allo stabilimento Tagina in Umbria, in risposta alle domande dei giornalisti. L'articolo Terremoto Centro Italia: “tra oggi e domani” il nuovo commissario sembra essere il primo su Meteo Web.

FILIPPO MAGNINI NELLA GIURIA DI Miss Italia 2018/ Il campione di nuoto sostituirà il pilota Andrea Iannone : FILIPPO MAGNINI sarà uno dei sette giurati della finalissima di MISS ITALIA 2018. Il nuotatore prende il posto del pilota Andrea Iannone, che ha dato forfait all'ultimo momento.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:00:00 GMT)

Diletta Leotta : “Volevo diventare Miss Italia - ma i giudici mi scartarono” : Intervistata dal settimanale 'Oggi', la conduttrice della serata finale del concorso ha rivelato un retroscena sulla sua...

DILETTA LEOTTA SCARTATA A Miss ITALIA/ La rivincita : "Io derisa alle selezioni - oggi sono la conduttrice" : Dopo quel "no" a MISS ITALIA, DILETTA LEOTTA si prende la sua rivincita. Sarà lei a condurre la finale del concorso in onda domenica prossima su La7.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 19:51:00 GMT)

Diletta Leotta conduce Miss Italia ma 9 anni fa fu tra le concorrenti : com'era agli esordi - FOTO - : ... come molte ragazze della mia età, pensavo che potesse trasformarsi in un trampolino di lancio, una prima occasione importante per farmi notare e dare inizio al mio percorso nel mondo del giornalismo ...

Miss Italia 2018 : arriva l'elezione di Miss Eleganza a Milano : Ma il mondo dello sport, con i suoi rappresentanti, è presente da anni alle finali del Concorso. Nel 2012, un'altra famosa nuotatrice, Federica Pellegrini, ha presieduto la giuria della ...