Milleproroghe | sì della Camera a fiducia

Milleproroghe - il governo pone la fiducia e insorgono le opposizioni. Il Pd occupa l’Aula della Camera : Le minoranze denunciano la legittimità dell’atto e protestano. I democratici: «È stato compiuto per la prima volta un atto eversivo». La replica: «Atto politico del governo»

Il governo chiede la fiducia sul Milleproroghe - la prima della maggioranza giallo-verde : Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto legge Milleproroghe. Ad annunciarlo nell'Aula della Camera è stato il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Si tratta della prima fiducia dell'esecutivo Conte.

Milleproroghe - Corte dei Conti : “Norme in palese violazione della Costituzione. Gravi rischi per la finanza pubblica” : Il decreto legge Milleproroghe, che ha ottenuto il via libera del Senato a inizio agosto e attende ora l’esame della Camera, Contiene norme “in palese violazione” della Costituzione. E che per di più, consentendo agli enti locali vicini al dissesto di rinviare la dichiarazione di default, potrebbero avere “Gravi conseguenze per la finanza pubblica”. A lanciare l’allarme sono i magistrati della Corte dei Conti, che chiedono al Parlamento ...

Senato - ingorgo sui decreti prima della pausa estiva. Dignità stoppato in commissione. Precedenza al Milleproroghe : Alle ultime 24 ore di lavoro del Parlamento prima della pausa estiva (che durerà 35 giorni), al Senato si è arrivati all’ingorgo. Un imbuto in cui è arrivato sia l’esame del decreto Dignità sia del decreto Milleproroghe che contiene tra le altre cose le misure sui vaccini, sulle intercettazioni, sulle aziende partecipate e sui contratti di energia. Il decreto Dignità andrà in Aula, solo dopo l’ok del decreto ...

Milleproroghe - slitta di un anno obbligo vaccini per scuola e nido - Giallo in Aula sul 'vaffa' della Taverna : slitta di un anno l'obbligo di vaccini per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi introdotto dalla legge Lorenzin. La norma del decreto Milleproroghe è passata al Senato con 149 sì, un'...

Governo - ok al decreto Milleproroghe. Proroga della riforma delle Bcc di 180 giorni : “Rafforzato legame con territorio” : Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Milleproroghe, che contiene lo slittamento – con una Proroga di 180 giorni – “del termine della piena efficacia della riforma del credito cooperativo”. Le nuove misure riguarderanno anche le banche popolari. “Non solo una Proroga per consentire agli operatori di stare al passo con tutti gli adempimenti richiesti anche per le banche popolari – dice il presidente del ...