Milleproroghe | ok della Camera alla fiducia | 329 sì

Milleproroghe - il Governo incassa la fiducia della Camera : cosa prevede : La Camera approva, tra le polemiche, la fiducia posta dal Governo sul decreto legge Milleproroghe con 329 voti a favore, 220 contrari e quattro astenuti. Dopo più di tre mesi dal suo insediamento, il Governo gialloverde chiede la prima fiducia su un provvedimento. La scelta di blindare l’esame del decreto legge Milleproroghe si è resa necessaria dopo che l’ostruzionismo delle opposizione ha rischiato di far slittare il voto. La decisione ...

Milleproroghe - il governo pone la fiducia e insorgono le opposizioni. Il Pd occupa l’Aula della Camera : Le minoranze denunciano la legittimità dell’atto e protestano. I democratici: «È stato compiuto per la prima volta un atto eversivo». La replica: «Atto politico del governo»

Milleproroghe - Corte dei Conti : “Norme in palese violazione della Costituzione. Gravi rischi per la finanza pubblica” : Il decreto legge Milleproroghe, che ha ottenuto il via libera del Senato a inizio agosto e attende ora l’esame della Camera, Contiene norme “in palese violazione” della Costituzione. E che per di più, consentendo agli enti locali vicini al dissesto di rinviare la dichiarazione di default, potrebbero avere “Gravi conseguenze per la finanza pubblica”. A lanciare l’allarme sono i magistrati della Corte dei Conti, che chiedono al Parlamento ...