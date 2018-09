Milleproroghe | ok Camera a prima fiducia con 329 si'

Milleproroghe - approvata la fiducia alla Camera : 329 'sì' e 220 'no' : L'Aula della Camera ha approvato la fiducia chiesta dal governo sul decreto legge Milleproroghe con 329 sì e 220 no. Dalle 15 l'Assemblea avvierà l'esame degli ordini del giorno per arrivare alla ...

Milleproroghe - il governo ottiene la fiducia alla Camera : 329 voti a favore - 220 contrari e quattro astenuti : Il governo ha ottenuto la fiducia della Camera sul decreto legge Milleproroghe con 329 voti a favore, 220 contrari e quattro astenuti. E’ la prima volta che l’esecutivo gialloverde guidato da Giuseppe Conte pone la questione di fiducia su un provvedimento. Il testo, in scadenza il prossimo 23 settembre, deve tornare in Senato per essere approvato definitivamente, dopo aver ricevuto già a inizio agosto il via libera dall’aula di ...

Milleproroghe - governo incassa la sua prima fiducia alla Camera : cosa prevede il decreto : Il governo ha incassato la sua prima fiducia alla Camera dei deputati sul decreto Milleproroghe. I voti favorevoli sono stati 329, quelli contrari 220. Ora si attende l'approvazione finale del testo, poi il provvedimento passerà al Senato dove verrà discusso la prossima settimana. Ecco tutte le norme contenute nel decreto.Continua a leggere

