MILLEPROROGHE | OK AL DECRETO LEGGE ALLA CAMERA Diretta streaming video | fiducia al

La Camera ha approvato la questione di fiducia sul decreto MILLEPROROGHE : Con 329 voti favorevoli, 220 contrari e 4 astenuti, la Camera ha approvato la questione di fiducia sul decreto milleproroghe (Cos’è un decreto milleproroghe?). In questo modo sono stati cancellati tutti gli emendamenti che erano stati presentati nelle ultime settimane di The post La Camera ha approvato la questione di fiducia sul decreto milleproroghe appeared first on Il Post.

MILLEPROROGHE - governo incassa la sua prima fiducia alla Camera : cosa prevede il decreto : Il governo ha incassato la sua prima fiducia alla Camera dei deputati sul decreto Milleproroghe. I voti favorevoli sono stati 329, quelli contrari 220. Ora si attende l'approvazione finale del testo, poi il provvedimento passerà al Senato dove verrà discusso la prossima settimana. Ecco tutte le norme contenute nel decreto.Continua a leggere

La prima fiducia del Governo è sul decreto legge MILLEPROROGHE : Arriva dopo più di tre mesi dal suo insediamento, la prima fiducia posta dal Governo gialloverde su un provvedimento. La scelta di blindare il decreto legge Milleproroghe alla Camera fa insorgere le ...

Ma cos’è - poi - un “decreto MILLEPROROGHE”? : È la controversa norma approvata ogni anno che serve a rimandare scadenze e termini, e dentro cui finisce puntualmente di tutto: quest'anno anche la legge sui vaccini a scuola The post Ma cos’è, poi, un “decreto milleproroghe”? appeared first on Il Post.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : decreto MILLEPROROGHE - pasticcio per il Governo Lega-M5S (13 settembre) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Governo, pasticcio sul decreto milleproroghe. La Lega di Serie A concede deroga alla Fiorentina per la fascia da Capitano di Astori (13 settembre 2018)(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Scuola - Governo chiede fiducia su Decreto MILLEPROROGHE e ignora i precari : Il Governo giallo-verde pone la fiducia al Decreto Milleproroghe e decide in questo modo di ignorare le richieste dei precari della Scuola. Dopo aver cancellato l'emendamento salva-supplenti abilitati ...

Decreto MILLEPROROGHE : emendamento a favore dei risparmiatori con rimborsi spint : Cominciano a trapelare dalle stanze governative le prime indiscrezioni sul contenuto del Decreto milleproroghe. Tra queste una delle più importanti, sicuramente, oltre alla proroga al 7 dicembre 2018 delle rate autunnali della rottamazione bis, riguarda un emendamento che introduce una procedura veloce per liquidare alle migliaia di risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie degli ultimi anni almeno una parte dei rimborsi a cui hanno ...

Catanzaro da Vivere : decreto MILLEPROROGHE approvato al Senato potrebbe essere un colpo mortale : 'Il decreto Milleproroghe approvato al Senato potrebbe essere un colpo mortale per i progetti di riqualificazione delle periferie che il Comune di Catanzaro, e altri 90 Comuni capoluogo, hanno ...

Vaccini - Pd all'attacco : "Via dal MILLEPROROGHE". Ok al decreto al Senato : L'emendamento al milleproroghe che di fatto chiede il rinvio dell'obbligo di vaccinazione per nidi e materne accende la bagarre al Senato. I Senatori del Pd di fatto hanno protestato per l'inserimento ...

MILLEPROROGHE - il decreto incassa il sì del Senato. Slitta obbligo dei vaccini : Teleborsa, - Con 148 voti a favore, 110 contrari e 3 astenuti , il decreto Milleproroghe ha ottenuto il via libera dall'Aula del Senato. Ora il testo passa alla Camera . La seconda lettura è prevista ...

Decreto MILLEPROROGHE - via libera del Senato : slitta obbligo vaccini : Obiettivo raggiunto in Senato: Palazzo Madama dà il suo ok al Decreto Milleproroghe. L’Aula ha approvato il provvedimento con 148 sì, 110 no e 3 astenuti. La palla passa ora alla Camera. La seconda lettura è prevista a settembre alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva e le vacanze degli onorevoli. Il tutto non senza scintille in Aula durante la discussione del provvedimento e il motivo è presto detto: il discusso caso ...

Ok del Senato al decreto MILLEPROROGHE - il testo passa alla Camera : Ok del Senato alla conversione del decreto milleproroghe: i sì sono stati 148, 110 i voti contrari e 3 gli astenuti. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 23 settembre, passa ora all'esame della Camera dei deputati.

Decreto MILLEPROROGHE - slittano aumenti delle imposte sulle e-cig. Più tempo per la riforma di Bcc e banche popolari : slittano al prossimo anno gli aumenti delle imposte su sigarette elettroniche, pezzi di ricambio e liquidi. Si allungano i termini per il completamento della riforma delle banche popolari e di quelle di credito cooperativo varate dal governo Renzi, nonostante il nuovo esecutivo puntasse inizialmente a bloccare almeno quella delle Bcc. Passa dal 2019 al 2020 il termine per il passaggio al mercato libero di gas ed energia elettrica. E si spostano ...

MILLEPROROGHE e decreto lavoro - oggi rush finale al Senato. Mini-fronda M5S sui vaccini : L'Aula di Palazzo Madama si appresta alla chiusura estiva e accelerando sui provvedimenti ancora all'esame. Lo slittamento di 12 mesi dell’obbligo vaccinale potrebbe umentare i voti in dissenso in casa M5S: i casi Fattori e Trizzino...