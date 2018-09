Milleproroghe | il governo ottiene la fiducia alla Camera | 329 voti a favore | 220 contrari

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 settembre 2018) Ilha ottenuto ladellasul decreto leggecon 329, 220e quattro astenuti. E’ la prima volta che l’esecutivo gialloverde guidato da Giuseppe Conte pone la questione disu un provvedimento. Il testo, in scadenza il prossimo 23 settembre, deve tornare in Senato per essere approvato definitivamente, dopo aver ricevuto già a inizio agosto il via libera dall’aula di Palazzo Madama. Per Pd, Forza Italia e Fratelli d’Italia laè illegittima perché autorizzata dal consiglio dei ministri dello scorso 24 luglio, un giorno prima che il decreto fosse pubblicato in Gazzetta ufficiale Ilcontiene, tra le altre cose, la proroga dell’autocertificazione sulle vaccinazioni per l’iscrizionescuola primaria dei bambini da 0 a 6 anni non vaccinati e un taglio di 1,1 miliardi ai fondi per le ...