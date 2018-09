Milleproroghe | approvata la fiducia alla Camera | ora al via seduta ' no stop'

Milleproroghe - approvata la fiducia alla Camera : 329 'sì' e 220 'no' : L'Aula della Camera ha approvato la fiducia chiesta dal governo sul decreto legge Milleproroghe con 329 sì e 220 no. Dalle 15 l'Assemblea avvierà l'esame degli ordini del giorno per arrivare alla ...