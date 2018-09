Milano Wine Week | ecco il programma

vanityfair

: RT @gio_mavellia: La #Milanowineweek #MWW con l’ideatore @fedegordini e pres #Stoppani @fipeconf ass @FRolfi #milano #wine - scamy84 : RT @gio_mavellia: La #Milanowineweek #MWW con l’ideatore @fedegordini e pres #Stoppani @fipeconf ass @FRolfi #milano #wine - AWerdin : RT @gio_mavellia: La #Milanowineweek #MWW con l’ideatore @fedegordini e pres #Stoppani @fipeconf ass @FRolfi #milano #wine - lorenteggio : MILANO WINE WEEK, ROLFI: RAFFORZARE RAPPORTO TRA RISTORAZIONE E VINI LOMBARDI -

(Di giovedì 13 settembre 2018)Un’intera settimana per bere il miglior vino, incontrare i professionisti del settore, scoprire le nuove guide per l’anno che verrà, seguire eventi a tema:la, che dal 7 al 14 ottobre si svolgerà in ogni angolo della città con tanti appuntamenti per esperti e appassionati. COSA SI FA Il quartier generale sarà Palazzo Bovara: qui ci saranno degustazioni, masterclass, workshop, presentazioni e serate, e tante altre zone della città si trasformeranno inDistrict, ciascuna associata a un consorzio di tutela. Anzitutto la zona di Brera – Garibaldi – Solferino che sarà il FranciacortaDistrict, e quella di Porta Romana Romana che sarà invece abbinata al Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese e al Distretto dei Produttori di Qualità dell’Oltrepò Pavese. ...