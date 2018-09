ilgiornale

: RT @Notizie_Milano: Il Giornale: Milano, ladre rom in manette: si fingevano ricche arabe per borseggiare i turisti - milanointaxi : RT @Notizie_Milano: Il Giornale: Milano, ladre rom in manette: si fingevano ricche arabe per borseggiare i turisti - Notizie_Milano : Il Giornale: Milano, ladre rom in manette: si fingevano ricche arabe per borseggiare i turisti - Ale_De_Chirico : Milano, ladre rom in manette: si fingevano ricche arabe per borseggiare i turisti -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Dueseriali rom siessere turistein villeggiatura aperi passanti.Le due malviventi, di 20 e 37 anni e con una sfilza di precedenti penali, sono state arrestate dalla polizia meneghina dopo aver messo le mani nelle tasche di una turista cinese in piazza Duomo, privata del portafoglio e di qualche centinaio di euro.Il fatto in questione nel primo pomeriggio di mercoledì, quando - come scrive Leggo - la malcapitata è stata avvicinata dalle due disoneste vicino alla Rinascente.Le rom di origine bosniaca hanno usato uno stratagemma, vestendosi come duedonne: velo, turbante, borsa e pure occhiali firmati. Pensavano così di passare inosservate, almeno agli occhi delle locali forze dell"ordine.Ma così non è stato: un agente in borghese in servizio le ha notate e si è insospettito, seguendole con lo sguardo fino a beccarle in flagranza di ...